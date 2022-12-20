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足球／草根足球節不畏寒流 168名小球員動起來

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
草根足球節上周末在真理大學體育館登場，總計有168位小朋友報名參與。圖／wecango365足跡工程提供
草根足球節上周末在真理大學體育館登場，總計有168位小朋友報名參與。圖／wecango365足跡工程提供

2022卡達世足盃圓滿落幕，在全世界對足球持續狂歡之餘，近幾年積極推廣足球的淡水足球協會17日在真理大學體育館舉辦草根足球節，總計有168位小朋友報名參與。

近幾年，淡水新市國小以培訓兒童足球建立良好聲譽，創校校長林建棕也不藏私，希望將新市國小足球的經驗普及淡水全區。

前中華男足總教練黑田和生，過去也積極在淡水推廣足球，非常開心能看到今日新市國小在足球訓練的佳績。

目前擔任新市國小足球總教練的張志全說：「感謝林建棕校長建立的根基，更感謝現任校長陳佩芝這幾年的鼎力支持淡水足球，得以持續辦理體驗日、草根活動，就是希望能讓更多孩子接觸足球，同時讓家長知道，孩子也有踢球的潛力。」

活動當日適逢入冬以來的首波寒流，原本已潮濕多日的淡水地區再加上寒流助攻，所幸許多家長無懼風雨帶孩子開心地來參加。參與此次活動的168位小朋友，年齡分布在幼稚園小班到12歲，活動依據年齡層共分為13組，國小7組與幼兒園6組，活動共分成13個關卡，讓不同年齡層的孩子在不同的關卡體驗足球的運動。

活動到下午圓滿落幕，張志全特別感謝提供場地的真理大學，這幾年總是大力支持的真理大學提供室內體育館使用，以及由該校學生組成的運動志工協助小朋友認識足球運動。此外，此次活動的拍攝由We can go365足跡工程協助，透過專業的拍攝記錄每一個熱血奔騰的小小足球員；YAMAHA提供活動170個精美背包、北海鱈魚香絲提供食品200包及部分經費贊助此活動，新市國小、竹圍國高中足球隊及淡水獵豹俱樂部的家長教練們在活動佈置、活動關卡以及小隊輔等方面盡心盡力，一同促成活動圓滿達成。

草根足球節上周末在真理大學體育館登場，總計有168位小朋友報名參與。圖／wecango365足跡工程提供
草根足球節上周末在真理大學體育館登場，總計有168位小朋友報名參與。圖／wecango365足跡工程提供

卡達世足

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