PLG／夢想家辦耶誕主題周 交換禮物球員一起玩

福爾摩沙台新夢想家耶誕節周末回到主場迎戰高雄鋼鐵人與新北國王，球團今天宣布和冠名贊助夥伴台新銀行共同推出「夢想聖誕祭 認真很可以」主題周，將以椰誕節為主題鼓勵夢想家人認真工作、認真生活，來到夢想主場觀賽也一起認真玩樂、認真應援。

台新夢想家將於24日下午2點30分迎戰高雄17直播鋼鐵人，隔日對決新北國王，全力挑戰主場全勝；兩日票券一樓已全數完售，二樓也進入倒數階段。兩場賽事中，夢想主場將打造滿滿的耶誕氛圍，並邀請球迷一同認真參與、認真玩，本次主場台新夢想家邀請球迷穿上最「聖誕」的裝扮，並會挑選當天最認真、最符合節慶主題裝扮的球迷送出大獎台新point 6666點，點數可直接於主場商店使用台新Pay折抵。

球團也邀請所有到現場的球迷來場最認真的交換禮物活動，兩日活動球員以及Formosa Sexy女孩們也會一同加入，精心挑選禮物與球迷們同樂，有參與的球迷將有機會可以獲得球員和啦啦隊特別準備的耶誕心意。

夢想家吉祥物優尼獸以及台新Richart周末也會化身聖誕老人，在場邊與球迷們互動合照，只要完成追蹤台新指定社群即可獲得造型小餅乾；遊戲區設有多項有趣的聖誕體驗遊戲，不但能自行創作屬於自己的耶誕餅乾，中場遊戲更準備大獎台新point 6666 點，邀請球迷換上耶誕裝發送禮物，讓大家在享受高張力的賽事之餘，也能在耶誕節的週末獲得滿滿的禮物。

昨天台新夢想家球員簡浩、林俊吉更趁著聖誕大戰前前往台新金控大樓進行快閃發送禮物活動，吸引眾多台新銀行員工爭相合照，球員也特別與超過50公尺高的台新LED永續聖誕樹及璀璨的大型禮物盒佈置合影留念，台新夥伴更於現場為球員打氣加油，活動充滿熱鬧歡騰的節慶氛圍。

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