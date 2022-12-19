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世足賽／姆巴佩表現亮眼 總教練看好法國未來

中央社／ 多哈18日綜合外電報導
姆巴佩。 美聯社
姆巴佩。 美聯社

法國在2022卡達世界盃足球賽屈居亞軍，但總教練德尚（DidierDeschamps）表示，在姆巴佩（Kylian Mbappe）的帶領下，這支年輕、有潛力的球隊，前途一片光明。

法新社報導，德尚希望率領衛冕軍法國在卡達世界盃再次奪冠，雖然他們一路殺進冠軍戰，但在PK戰後敗給阿根廷，無緣完成2連霸。

德尚在球員時期，是法國在1998年以地主之姿在世界盃奪冠的冠軍成員一，他2018年以總教練身分率法國奪冠，這次他想成為繼1930年代的波佐（VittorioPozzo）後，率隊兩度拿下世界盃冠軍的總教練，可惜無緣圓夢。

54歲的德尚2012年起掌法國兵符，目前合約已經到期。法國足協曾表示，若他率隊踢進4強，就會拿到新的合約。

但被問到此事時，德尚說：「就算比賽結果不同，我也不會在今天給出答案。」

法國這次世界盃出現傷兵問題，讓他們少了博格巴（Paul Pogba）、坎特（N'Golo Kante）、本澤馬（Karim Benzema）等猛將。

德尚說：「我們一直需要經驗豐富的選手來帶領年輕球員，我們有很多有潛力的好手。」

姆巴佩才剛要滿24歲，但他已經在上屆2018俄羅斯世界盃拿過冠軍，且是60年來連續2屆在冠軍賽進球的好手。

姆巴佩 羅斯

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