世足賽／金手套門將變梗圖製造機 Dibu連失3罰球不動搖

阿根廷透過PK大戰以4：2擊敗法國，捧起本屆世界盃足球賽冠軍金盃，綽號「Dibu」的門將馬丁尼茲（Emiliano Martínez）從正規加延長的120分鐘到PK戰第1點，等於連續3顆罰球沒守下，不影響他接下來的心情，法國第2點、第3點相繼未進後，馬丁尼茲上演洗腦的抖肩舞。

回味這一戰戲劇化的過程，馬丁尼茲坦言很煎熬，但阿根廷的命運就是要堅持下來，「我們一度掌控戰局，卻被兩顆令人不爽的進球追平，3：2領先時，又被另一顆罰球追了回來。」法國在延長賽終了前就有結束比賽的機會，可以避免再失球，他直呼：「感謝上帝」。

姆巴佩（Kylian Mbappé）此役兩度操刀12碼罰球踢進，PK大戰負責第1點也踢進，馬丁尼茲等於連續面對3顆罰球都沒守住，但他的心境未動搖，唯一的秘訣就是冷靜面對，「雖然他們前3罰都進了，我一樣會想盡辦法擋住下一球。。」

法國第2點柯曼（Kingsley Coman）的球被他撲出，馬丁尼茲縱身連跳了3下慶祝，第3點再見曹亞文尼（Aurelien Tchouaméni）射偏，他使出洗腦的抖肩舞，再加上領取金手套獎時不知哪根筋不對的慶賀動作，一日連續產出梗圖。

馬丁尼茲說這一冠夢幻到做夢也夢不來，「我要獻給我的家人、我的孩子，我來自一個不起眼的地方，在很小時就去了英格蘭，我付出了很多努力，但如今的一切太美妙了。」

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