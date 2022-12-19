舉重／全國總統盃落幕 父親手術失敗病倒 「龍鳳胎」兄妹盼翻轉家境

111年全國總統盃暨精漢堂盃舉重錦標賽，已完美落幕，舉重強權花蓮縣三民國中陣中出現了一對少見的「龍鳳胎」兄妹檔，出生相差兩分鐘的他們分別是國男81公斤級余濰銘及國女64公斤級余沛穎，詹依燃教練甚至帶著他們提早北上備戰，就是希望繳出好成績。

最終兩人不負眾望，哥哥余濰銘以抓舉85公斤、挺舉116公斤、總和201公斤在國男81公斤及摘金，妹妹余沛穎則是抓舉50公斤、挺舉72公斤、總和122公斤奪銅。。

國中才開始接觸舉重運動及訓練的余濰銘、余沛穎是來自玉里的布農族小孩，跟許多練舉重的小孩一樣有著改善家庭環境的目標，余家本身就是偏鄉的弱勢家庭，近期父親更因為手術失敗長時間臥病在床，家庭經濟重擔全落在打臨時工的母親身上，巨額的醫療費更是讓他們吃不消，生活過得相當艱苦。

余濰銘回憶當時情況，紅了眼眶得說：「當時剛結束訓練回到家才知道這消息，一聽到就止不住情緒和眼淚，雖然狀況一度好轉，但還是改變不了臥倒在床的命運」，詹依燃教練知情後便給予他們許多心理上的建設，才讓他們兄妹倆短時間內脫離不好的情緒。

詹依燃教練透露，兩個小朋友，很清楚母親要支撐家庭的壓力與辛苦，所以常對他們說：「除了把自己照顧好之外，把功課顧好、扮演好學生角色，對媽媽而言就是最大的幫助」，自從他們住進學校住宿後至少不用擔心食、宿問題，而發生這事後也加深了他們想透過舉重分擔家庭負擔的想法。

相較於國一就投入訓練的余濰銘，妹妹余沛穎則是國二才正式加入舉重隊，教練認為，隊中有對「龍鳳胎」確實是件有趣且少見的事，尤其還從事同樣的運動，兩人也因為家庭的關係更加相互扶持，這樣的互動顯得格外珍貴。

詹依燃教練表示，其實兩人都算苦練型選手，但妹妹余沛穎較沒自信且依賴性很重，舉重運動一旦沒自信很容易影響到場上表現，但升上國三後現在多了常勇於在場上吶喊，這都是自信的表現也顯示了她的成長。

已經國三的兄妹倆認為，彼此的目標、夢想相當一致，都是希望未來能夠有機會當國手出國比賽看看外面的世界，即便兩人也都曾因為成績瓶頸而失落想放棄，但已臥病在床的父親，就成了他們努力往前走的動力與力量，他們也強調，「不論舉重會不會是一輩子的，但舉重確實造就了兄妹倆堅毅、堅持的人格特質，期望自己未來因為練舉重，可以扛起家計並照顧好家人，提供他們好的生活」。

111年全國總統盃暨精漢堂盃舉重錦標賽雖撞期世界舉重錦標賽，但仍有潛力新星冒出頭，高女71公斤及壽山高中陳歆寧以抓舉90公斤、挺舉115公斤、總和205公斤四破青少女、青女全國紀錄。

中華民國舉重協會陳志一秘書長提到，因為部分選手去了世錦賽，讓這些年輕選手們有機會被看見，也看得出他們有長足進步，而這次世錦賽是第一場奧運積分賽，在哥倫比亞的高地進行，對選手、教練都是新的體驗及挑戰，距離奧運還有一段時間，教練團可以藉這次機會洞悉各國參賽者的策略。

兄妹檔訓練前進行靜態伸展。 舉重協會提供

花蓮縣三民國中舉重隊「龍鳳胎」妹妹余沛穎。 舉重協會提供

花蓮縣三民國中舉重隊「龍鳳胎」哥哥余濰銘。 舉重協會提供

花蓮縣三民國中舉重隊詹依燃教練。 舉重協會提供

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