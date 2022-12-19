自行車／寒流到來我不怕！爆汗台子踩起來

還記得今年5月剛入手第一台公路車，假日要練習騎乘姿勢跟變速操作，但都是下雨天，索性就來體驗室內虛擬騎乘。

這幾週北部假日天氣陰雨綿綿，尤其是這週日，溫度更低到10度左右，假日閒不住的2個人，決定再來玩一下。只要準備自己的公路車跟換洗衣物，裡面有附淋浴間蠻方便的。(飲水機、吹風機、浴室廁所都方便，連體重機都有，真是設想周到)|

老闆幫我們把車安裝上去後，挑選自己需要的路段，就可以開始騎乘，其實還蠻好玩的，線上很多玩家，可以輕鬆騎、或是看到前面有人可以互相飆車😂…..

原以為可以玩2-3小時，但我們踩個1小時就已經爆汗到不行👍⋯⋯真的是外面冷颼颼，我們卻汗如雨下！爽😊

踩完可以換洗一下也方便

而一樓是咖啡廳，剛剛運動後想補充能量也有甜點(上次可能比較認真😂甜點、咖啡點起來，真的好吃😋)

現場也有販售單車相關商品。有時候戶外天氣沒辦法騎車的時候，有室內騎乘能活動一下，紓壓一星期工作壓力，其實也是不錯的選擇之一。

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