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台北馬首邀肢障輪椅組 選手須過中山橋、麥帥一橋考驗

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
2022台北馬拉松今舉行，2萬8千名跑者從台北市政府前廣場開跑。圖／北市體育局提供
2022台北馬拉松今舉行，2萬8千名跑者從台北市政府前廣場開跑。圖／北市體育局提供

2022台北馬拉松今由台北市長柯文哲代表鳴槍，現場2萬8000名跑者從台北市政府前廣場開跑。選手蔣介文以2小時25分53秒拿下國內男子選手第一名。選手雷理莎以2小時40分54秒奪下國內女子冠軍，同時也創下個人最佳紀錄。此外，除了視障跑者參賽，肢障輪椅組首度獲邀參與半程馬拉松，鼓勵多元族群參與，實踐友善賽事目標。

柯文哲表示，台北馬拉松經歷了疫情嚴峻的期間，每一年都克服不同的困難持續辦理，一直到現在疫情逐漸解封、回歸正軌生活的狀態，證明只要我們願意就沒有不可能做到的事。期待未來台北市能在大家一起跑動推進下，一棒接一棒繼續舉辦下去。

一早低溫無雨的天氣讓眾多好手躍躍欲試，體育局表示，前五名都是外籍選手之後終於出現台灣面孔，40歲的蔣介文以2小時25分53秒拿下國內男子選手第一名；女子馬拉松組前五名同樣都是外籍選手包辦，第六名則是國內女子冠軍雷理莎，以2小時40分54秒的成績創下個人最佳紀錄

體育局表示，過去台北馬拉松女子馬拉松組別的場地紀錄是2小時27分36秒，去年冠軍衣索比亞選手Alemtsehay Asefa Kasegn這次特地來挑戰破紀錄獎金，最終以2小時25分55秒成績破大會紀錄。而台灣網球一哥盧彥勳去年在終點線迎接哥哥盧威儒半馬完賽，今年下場挑戰初半馬，最終以1小時31分55秒順利完賽。

體育局表示，此外，除了視障跑者參賽，肢障輪椅組首度獲大會邀請參與半程馬拉松，以鼓勵多元族群參與並以實踐友善賽事為目標，讓運動愛無界。輪椅選手在賽道中順利通過中山橋及麥帥一橋的考驗，並且於時限內完賽。

體育局表示，輪椅組半程馬拉松最終共15位參賽選手順利完賽，首位輪進終點的男女子選手郭文生、陳玉連，成績分別是1小時47分24秒及2小時10分44秒。

體育局表示，主辦單位每年依照辦理情形，彙整各方建議，這次最受參賽者讚許的是調整原來健康路及三民路賽道，改跑至麥帥一橋並將賽道截彎取直，全半馬各減少兩個彎道，拉長跑者最後的直線衝刺路段，更有利選手們締造佳績。

台北馬拉松 盧彥勳

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