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路跑／破紀錄連霸！衣索比亞女將抱回台北馬拉松180萬獎金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷理莎奪下台北馬拉松全程馬拉松國內女子組冠軍。圖／中華路跑協會提供
雷理莎奪下台北馬拉松全程馬拉松國內女子組冠軍。圖／中華路跑協會提供

不畏低溫，2022台北馬拉松今天由台北市市長柯文哲代表鳴槍，現場2萬8千名跑者從台北市政府前廣場出發，迎向後疫情時代的新生活；來自肯亞的選手魯托（Lani Kiplagat Rutto）以2小時9分42秒率先衝線奪冠，但和台北馬拉松場地紀錄差距24秒，錯過破紀錄，但女子組奪冠的衣索比亞凱辛（Alemtsehay Asefa Kasegn）不但衛冕成功且打破大會紀錄，帶回破紀錄的180萬新台幣獎金。

台北馬拉松是國內唯一獲世界田徑總會（WA）「菁英標籤認證」的市區馬拉松，同時獲頒英國標準協會（BSI）全球第一張馬拉松碳足跡盤查證書。今天馬拉松組一出發就由外籍兵團領軍，一路並肩前進到最後10公里才拉開差距，最終由魯托以2小時9分42秒率先衝線奪冠。

今年前5名都是外籍選手，之後終於出現台灣面孔，40歲的蔣介文今年放下追逐非裔長跑選手的執念，以2小時25分53秒拿下國內男子選手第一名。

過去台北馬拉松女子馬拉松組別的場地紀錄是2小時27分36秒，去年衣索比亞凱辛以2小時30分44秒奪冠，今年再來挑戰破紀錄獎金，她今天一路上緊跟在蔣介文後面衝進終點，最終以2小時25分55秒成績破大會紀錄，讓蔣介文賽後記者會開玩笑說：「我想說沒關係就讓她跟，但破紀錄的180萬獎金是不是要分我三分之一？」

女子馬拉松組前5名同樣都是外籍選手包辦，第6名則是國內女子冠軍雷理莎，以2小時40分54秒的成績創下個人最佳紀錄，她說：「前兩年報名全馬組別但都因傷棄賽，今年目標無傷完賽算是達成了，很榮幸能拿下國內女子第一，接下來希望朝巴黎奧運的資格努力。」

女子組冠軍凱辛跑出大會新猷。圖／中華路跑協會提供
女子組冠軍凱辛跑出大會新猷。圖／中華路跑協會提供
蔣介文奪下台北馬拉松國內全馬冠軍。圖／中華民國路跑協會提供
蔣介文奪下台北馬拉松國內全馬冠軍。圖／中華民國路跑協會提供
2022年台北馬拉松今天凌晨開跑。圖／中華民國路跑協會提供
2022年台北馬拉松今天凌晨開跑。圖／中華民國路跑協會提供
2022年台北馬拉松今天凌晨開跑。圖／中華民國路跑協會提供
2022年台北馬拉松今天凌晨開跑。圖／中華民國路跑協會提供
2022年台北馬拉松冠軍合影。圖／中華民國路跑協會提供
2022年台北馬拉松冠軍合影。圖／中華民國路跑協會提供

台北馬拉松 田徑

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