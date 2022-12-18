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世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

卡達世界盃足球賽今晚11點進入壓軸好戲，阿根廷、法國雙強爭霸，決定第22屆世界盃冠軍誰屬，阿根廷天王球星梅西（Lionel Messi）在生涯日暮時分，這一戰注定將成為他的紀錄之夜，從比賽第1秒到結束的鳴哨聲響起，每一秒都可能成為梅西刻寫世界盃新猷的時間點。

出賽數

梅西累積已在5屆世界盃出賽25場，追平德國傳奇馬泰斯（Lothar Matthaus）所保持的紀錄，冠軍賽他一上場的瞬間就是永恆，梅西將以26場單獨站上史上第一的高度。

勝場數

梅西所出戰的世界盃賽事中，阿根廷已獲16勝，若再擒下冠軍賽，將以17勝追平德國克洛澤（Miroslav Klose）。

出賽時間

世界盃最多出賽時間紀錄由義大利傳奇馬爾蒂尼（Paolo Maldini）的2217分鐘所把持，梅西目前累積2194分鐘，距離紀錄僅差23分鐘。

進球數

梅西在世界盃累積11顆進球，分布在分組賽、16強賽、8強賽、4強賽，若能在冠軍賽進球，將是史上第一位在世界盃所有階段都留下進球紀錄的選手。

進球參與

世界盃從1966年開始正式採計助攻數，梅西累積20顆進球參與，包括11顆進球、8次助攻，已與克洛澤（16進球、3助攻）、羅納度（Ronaldo，15進球、4助攻）、穆勒（Gerd Muller，14進球、5助攻）並列史上第一，冠軍賽再1顆進球或1次助攻，就能躍居單獨第一的位置。

金球獎

世界盃金球獎於1982年設立，由FIFA技術小組選出候選名單、媒體進行票選，頒發給每屆賽事整體表現最出色的選手，過去10屆得主都不同人，梅西曾於2014年世界盃獲獎，本屆呼聲極高，若最終出線，將史上第一位兩度獲獎的選手。

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