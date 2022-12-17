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高中鋁棒聯賽 穀保劉丞皓2安3打點率隊晉4強

中央社／ 台北17日電

高中鋁棒聯賽穀保家商今天8強賽投打發揮，劉丞皓單場2安3打點，率隊以5比2擊敗秀峰高中晉4強；普門中學8強擊敗麥寮高中晉級4強，18日4強戰，將與穀保爭冠軍戰門票。

111學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）8強今天舉行，穀保家商與秀峰高中交手，穀保開賽就有攻勢，1局上2人出局後靠著失誤、劉丞皓二壘打先馳得點，楊志傑補上二壘打再添1分，陳宸杰安打送回第3分。

秀峰高中1局下靠著接連2支安打追回1分，3局再靠著保送、短打推進、暴投、安打追回第2分；穀保7局上再起攻勢，靠著保送、野手選擇、古定玄二壘打推進、劉丞皓適時安打，一棒再添2分保險分。

劉丞皓今天單場敲2安、貢獻3分打點，打擊表現亮眼，江宗駿中繼投2局被敲2支安打，沒有四壞保送、無失分，球隊拿勝、江宗駿為勝投。

普門中學今天8強與麥寮高中交手，麥寮2局先馳得點，普門3局上追分，靠著失誤、柯浩鈞安打送回追平分，再靠著短打推進，2人出局後曾睿恩適時安打送回超前分。

6局普門再起攻勢，靠著保送、盜壘、短打推進、暴投多添1分保險分，以3比1拿下勝利，普門曾於106學年度拿下鋁棒聯賽冠軍，今天拿下比賽勝利，睽違5年再闖4強。

穀保家商、普門中學原訂下午接著打4強賽，但比賽因雨延至18日早上舉行，平鎮今天8強擊敗台東體中、4強擊敗北科附工、取得冠軍戰門票，穀保、普門將爭另外一張冠軍戰門票。

普門中學 穀保家商

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