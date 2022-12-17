足球／世俱盃將擴編至32隊 FIFA獨斷決定引各界反彈

卡達世足賽邁入最後兩場賽事，不過國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）在今天宣布，將於2025年將FIFA世界俱樂部盃的規模從7隊擴大到32隊，希望匯集世界最強的俱樂部齊聚一堂一分高下。

俱樂部世界盃從2000年開辦至今已經舉辦18屆，最近一屆賽事就是在今年2月於阿拉伯聯合大公國舉行，最終切爾西在參賽7支球隊中脫穎而出拿下冠軍，而下一屆賽事則預計在摩洛哥登場，將會維持7隊參賽的規模。

不過國際足球總會在今天宣布，將於2025年將世俱盃的規模擴大到25隊，完成國際足總一直以來的擴編計畫，主席英凡提諾說：「第一屆擴編賽事將於2025年夏天舉行，比賽時間將會比過去長一點，因為這次將會有32隊參賽，世界上最好的足球俱樂部都將受到邀請，所有細節都還在制定中，接下來幾周到幾個月，我們將會決定它在哪舉行，與所有利益相關者協商。」

英凡提諾透露，早在2020年FIFA就規劃將世俱盃規模擴大到24隊，不過當時就受到不少小的反彈聲浪，而這次公布將於2025年擴編到32隊，也立即引發國際職業足球員協會 （FIFPRO）的不滿，因為日前FIFPRO才與FIFA溝通，希望在明年3月針對未來國際比賽日程進行溝通，但FIFA隨即公告2025年世俱盃的比賽計畫，讓FIFPRO批評這完全是單方面且沒有諮詢各方意見的決定，更不用說是來自球員方面的意見。

代表職業足球聯賽的組織世界聯賽論壇 （WLF）更直言，在國際比賽日程已經超出負荷的情況下，FIFA的決定將會造成賽程更佳壅擠，甚至可能造成球員受傷和競爭平衡扭曲的風險。

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