拳擊／奧運失利到世錦金牌 林郁婷證明訓練沒錯

拳擊女將林郁婷迎來豐收一年，一舉囊括拳擊世錦賽金牌、金腰帶墨西哥站金牌，也獲選運動體育精英獎年度最佳女運動員，今天的國光獎章頒獎典禮上更帶走300萬元，成為年度獎金后，林郁婷說：「自己跟團隊的努力有被看見。」

林郁婷在今年5月拳擊世錦賽57公斤級奪下金牌，繼2018年世錦賽54公斤級金牌後，生涯第二面世錦賽金牌，上周在年度封關戰金腰帶系列拳擊賽事墨西哥站勇奪金牌，同日更獲選年度最佳女運動員。

過去在運動體育精英獎入圍不少次，林郁婷生涯第一次獲選最佳女運動員，她表示：「很開心，重新回到這個舞台，表示我跟團隊的努力有被大家看到。」

揮別去年東京奧運首輪爆冷失利的陰霾，重拾金牌，林郁婷表示，奧運時團隊的訓練方式沒有錯，但可能對手狀態更好，「不能因此抹煞準備的方向，這次的金牌是很大的肯定，證明方向是正確的。」

這面金牌對林郁婷備戰明年杭州亞運也提升不少信心，她表示，在訓練、備戰上會更篤定，「也看到有些缺失要調整，希望到時候能夠把獎牌拿到手。」林郁婷上屆雅加達亞運摘銅，終結中華拳擊隊史48年獎牌荒，明年要挑戰不同獎牌成色。

商品推薦