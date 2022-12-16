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舉重／為對手鼓掌有原因 郭婞淳超暖舉動被讚：女神

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2022年哥倫比亞舉重世錦賽，郭婞淳看到對手凱塞多超越自己而鼓掌，影片被國際舉重總會（IWF）轉發。圖／取自IWF IG
2022年哥倫比亞舉重世錦賽，郭婞淳看到對手凱塞多超越自己而鼓掌，影片被國際舉重總會（IWF）轉發。圖／取自IWF IG

當對手成績超越自己、無緣金牌，你會怎麼反應？郭婞淳的反應是為對手鼓掌叫好，這一幕發生在今年世界舉重錦標賽中，引起不少舉重迷狂呼：「果然是女神。」郭婞淳則透露，看到對手突破自我，「當然想為她加油。」

這個月9日在哥倫比亞舉辦的舉重世錦賽，郭婞淳在挺舉第三把挑戰130公斤成功，但地主選手凱塞多（Yenny Fernanda Alvarez Caicedo）上台挑戰133公斤，如果成功就代表郭婞淳無緣挺舉金牌，此時只見郭婞淳全神關注，看到凱塞多成功時，露出大大笑容，開心鼓掌祝賀。

郭婞淳表示，上屆世錦賽就曾遇到凱塞多，彼此有些認識，「我知道她最好是132公斤，看到她突破自己，當然會想要為她加油。」郭婞淳最終是以抓舉102公斤第4名、挺舉130公斤銀牌、總和232公斤銀牌作收。

郭婞淳的有趣反應被國際舉重總會（IWF）拍下，在IG限時動態轉發，不僅台灣的粉絲稱讚：「這就是為什麼她是女神。」也有國外舉重迷表示：「她已經是我最愛的選手了。」

郭婞淳也透露，當下就是不自主的為凱塞多加油，尤其又在她的主場，上台時全場歡呼的感覺，讓郭婞淳也忍不住起雞皮疙瘩，「選手介紹的時候，我也跟著鼓掌，很容易被氣氛感染。」

郭婞淳 舉重 世錦賽

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