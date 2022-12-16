舉重／好手來襲 郭婞淳心跳加速：希望我再強一點

「舉重女神」郭婞淳在本月9日舉行的舉重世錦賽中，拿下女子59公斤級挺舉、總和兩面銀牌，面對近年出現的降級好手、年輕新星，高強度賽事讓郭婞淳心跳加速，對自己有期許「希望我再強一點」。

這是郭婞淳繼去年世錦賽、相隔1年後再度出征國際賽，她在今天出席國光體育獎章頒獎典禮時回顧賽事，直呼：「比起來超嗨的，很久沒有這樣的狀態，也在抓節奏。」

由於其他舉重好手多半都是在一、兩公斤內較量，開把目標設定就很高的郭婞淳要去適應等待的時間，「這場賽事高強度，很適合調整。」

第三把挺舉130公斤成功時露出的笑容，就是郭婞淳適應的暗號，「第二把129公斤失敗後，壓力是比較大，成功就覺得自己剛剛在幹嘛？比賽節奏上沒有那麼好，抓舉、挺舉都是第二把比較不順，這也是未來的調整，訓練時模擬身體冷掉要怎麼去比。」

由於巴黎奧運舉重量級減少，不少好手齊聚59公斤級，像是東奧64公斤級金牌加拿大選手沙朗（Maude Charron）、歐錦賽55公斤級金牌烏克蘭小將科諾托普（Kamila Konotop）都在本次世錦賽轉戰59公斤級，而在世錦賽64公斤級摘下三金的大陸17歲小將裴鑫也有可能之後回歸59公斤級。

「我希望我再強一點。」郭婞淳喜歡看到一、兩公斤之間的較量，會讓自己心跳加速，雖然理想是像東京奧運，自己的狀態好到對手無法挑戰，「但是有競爭說不定會激發自己再突破。」

郭婞淳明年賽程滿滿，5月要先到南韓晉州參加亞錦賽，接下來還有世錦賽、亞運、大獎賽，難度最高的是，2023年舉重世錦賽在9月2日舉行，杭州亞運則是9月23日開幕，兩個大賽卡得近，郭婞淳也說：「會是非常大的考驗。」

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