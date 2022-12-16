國光體育獎章頒發 林郁婷擠下郭婞淳登獎金后

111年國光體育獎章暨運動科學研究及發展獎勵，今天下午在凱達大飯店舉行頒獎典禮，國光體育獎助學金一共發出4515萬元，其中拳擊好手林郁婷靠著世錦賽金牌，拿下300萬元獎金，擠下「舉重女神」郭婞淳，榮登今年度獎金后。

教育部部長潘文忠參與頒獎典禮時表示，隨著各國逐漸解封，我國選手開始征戰各大國際賽事，在疫情期間不懈怠、努力備戰的成果，換來優異成績。

今年國光獎金一共189人次（158人）獲獎，總計發出國光體育獎章二等一級1面、二等二級1面、二等三級10面、三等一級23面、三等二級36面、三等三級118面；另外績優運動科學研究也有21件獲選，發出88萬元獎金。

林郁婷今年5月在世界女子拳擊錦標賽打下57公斤級金牌，獲頒二等一級國光體育獎章，也是今年頒出最高等級的獎章，根據規定可獲得300萬元獎金。

郭婞淳在2021世界舉重錦標賽女子59公斤級拿下三面獎牌，分別是抓舉銀牌、挺舉金牌、總和金牌，依序獲頒三等二級、三等一級、二等二級的國光獎章，獎金則是30萬、60萬及150萬元，合計240萬元，在今年國光獎金榜排到第二。

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