國訓中心硬體升級 射箭場落成啟用

國訓中心第三期興整建計畫已進入第3年，目前包括射箭訓練場和國訓中心大門都完成，中華射箭隊已進駐，之後風雨投擲場預計113年完成，後續士校營區用地範圍將設置游泳館、網球場和公共設施，預計115年完成。

體育署副署長洪志昌表示，球類館和競技館及公西靶場都是國訓中心第一期工程，第二期包括國訓中心宿舍、餐廳、教學大樓和行政大樓，前兩期工程都已完工。現在進行的第三期部分，亞運培訓隊已經進駐新落成的射箭場，現在室內也有一座調弓室，國訓中心也將設置一座室內棒壘球打擊練習場地，以及風雨投擲場，現都已完成規劃設定，準備發包。

第三期後續工程的網球場將有4面室內場地，以及5座室外場地，室內場地將包含攝影的運科輔助，另有游泳館。

洪志昌提到，國訓中心原本有21公頃，準備遷建的士校營區將有16公頃，包括游泳池和網球場在內的4公頃，之後的12公頃會再納入評估，決定建設的運動種類。

最近適逢世足賽期間，足球議題再受關注，洪志昌提到，目前國體大有一塊人工草皮的訓練場，現在國家隊也在國體大訓練，台中也有一個天然草皮的足球園區，明年開始動工，另有人工草皮球場，未來也會提供給國家隊訓練使用，「這會是未來國際賽的競賽場地，這也會納入整體評估和考量。」

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