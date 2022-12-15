快訊

舅舅驚傳遇害…WTO秘書長譚德塞聞噩耗崩潰 一度想取消記者會

央行四度升息！房貸利率將突破2%大關 專家：房市剉咧等

符合市場預期！央行宣布「升息半碼」 再次跟進Fed

高球／西澳年度青少年選手獎 台裔陳怡均獲殊榮

中央社／ 雅加達15日專電
台裔陳怡均（Celine Chen）12日獲得西澳年度最佳青少年高爾夫球選手，以及15至17歲女子最佳平均桿數兩項殊榮。（陳怡均提供）
台裔陳怡均（Celine Chen）12日獲得西澳年度最佳青少年高爾夫球選手，以及15至17歲女子最佳平均桿數兩項殊榮。（陳怡均提供）

16歲台裔少女陳怡均日前獲得西澳年度最佳青少年高爾夫球選手，以及15至17歲女子最佳平均桿數兩項殊榮。她表示，期待能繼續朝職業高爾夫球選手的夢想前進。

2022年度西澳業餘高爾夫球協會（Golf WA）12日在Hartfield Golf Club舉辦「青少年選手日」頒獎典禮，共有70多名來自西澳各高爾夫球俱樂部的青年選手出席。陳怡均（Celine Chen）獲得西澳年度最佳青少年高爾夫球選手（WA Junior Golfer of the Year ）及15至17歲女子最佳平均桿數（WA 15-17 Girl ChampionJunior Stroke Averages）。

今年16歲的陳怡均，父母親都來自台灣，9歲時跟著父母學習高爾夫球，展現揮桿天賦，13歲時父母親為她聘請專業教練全力栽培，2019年陳怡均一舉奪得皇家弗里曼特爾女子俱樂部冠軍（The Royal FremantleLadies Club Championships），成為這座歷史悠久球場百年來最年輕奪冠者。

獲得西澳業餘高爾夫球協會頒發兩個獎項，陳怡均表示，感到相當榮幸，並稱這次獲獎是長期嚴格訓練的回報，讓她有更多熱情，同時希望能朝向成為職業高爾夫球選手的夢想前進。

陳怡均也感謝家人長期以來支持和教練的指導。她說：「沒有他們的付出，自己是不可能站在台上領獎。」

陳怡均從2019年開始連續3次入選西澳州青少年高爾夫球隊，參加澳洲境內州際比賽。去年6月更贏得布里斯班青少年業餘錦標賽（Brisbane Junior AmateurChampionships ）冠軍，迎來首座州際比賽冠軍獎座。她預計2023年和教練至雪梨及墨爾本繼續征戰3場業餘公開賽。

西澳高爾夫球協會的「青少年選手日」有悠久傳統，協會在每年高爾夫球季結束後，各高爾夫球俱樂部提名3位青少年選手，再由評審和以今年賽事成績為依據，選出得獎者。宗旨是培育有潛力的西澳青少年選手，未來在國際高爾夫球賽事為澳洲爭光。

16歲台裔少女陳怡均（Celine Chen）12日獲頒西澳年度最佳青少年高爾夫球選手等獎項，她期待能繼續朝職業高爾夫球選手的夢想前進。（陳怡均提供）
16歲台裔少女陳怡均（Celine Chen）12日獲頒西澳年度最佳青少年高爾夫球選手等獎項，她期待能繼續朝職業高爾夫球選手的夢想前進。（陳怡均提供）

高爾夫 皇家 弗里曼

延伸閱讀

打高爾夫甩竿掉進大峽谷 美女網紅「從輕發落」被狠酸：拍片還賺幾千美元

高爾夫球運動風潮盛 PUMA golf打造首間獨立店、ASH GOLF旗艦店進駐台中

高球／黃亭瑄寫紀錄至協會獻獎 盼明年亞運拚金牌

高球／聲寶女子公開賽開打 曾雅妮傷後首度復出

相關新聞

高球／西澳年度青少年選手獎 台裔陳怡均獲殊榮

16歲台裔少女陳怡均日前獲得西澳年度最佳青少年高爾夫球選手，以及15至17歲女子最佳平均桿數兩項殊榮。她表示，期待能繼續...

足球／安聯小小世界盃決戰台北 冠軍冰淇淋金盃帶回家

全國最大幼兒足球盃賽「2022安聯小小世界盃」，將在24至25日於台北田徑場展開連續兩天的總決賽，今年賽事共吸引來自全國...

TLPGA／緯創女子高球賽首輪 6人並列領先

緯創女子高球公開賽今天登場，受風勢與大陸冷氣團影響，無人打出低於標準桿成績，安禾佑、劉嬿、石澄璇、姚宣榆、張靖翎、張雅淳...

熊讚當代言人 原住民運動會明年3月台北登場

兩年一度的「全國原住民族運動會」，明年落腳台北市，今天恰逢賽事倒數100天，大會曝光吉祥物、主體曲和大會服裝，吉祥物和代...

民代、企業贊助運動員 台灣跆拳小將國際賽奪2金

本土企業贊助基層運動員傳出好消息，台灣跆拳道小將在12月11日至新加坡參加國際公開賽，獲得兩金的佳績。也有提供贊助新北市...

投16億辦2025雙北世壯運 現已選定35項賽事、66處場館

雙北2025年將舉辦世界壯年運動會，今日世壯運組織委員會舉辦第四次委員會議。台北市長柯文哲說，現已完成35種運動種類、6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。