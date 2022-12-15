足球／安聯小小世界盃決戰台北 冠軍冰淇淋金盃帶回家

全國最大幼兒足球盃賽「2022安聯小小世界盃」，將在24至25日於台北田徑場展開連續兩天的總決賽，今年賽事共吸引來自全國748隊參賽，共有85隊脫穎而出晉級總決賽，在今天的記者會上安聯人壽總經理林順才也表示，希望國內迷你足球的蓬勃發展，未來有一天能夠看到台灣男足站上世足賽舞台。

卡達世足賽邁入尾聲，而國內最大幼兒足球賽事「2022安聯小小世界盃」也將在下周進行最終總決賽，在今天的記者會上包括中華民國足球協會副祕書長黃宥嘉、安聯人壽總經理林順才、安聯人壽行銷長鄭祥琨都蒞臨現場。

安聯人壽總經理林順才表示，「足球運動是一項能提升我們健康，非常良好的運動，小選手們更能夠透過踢球，盡情展現自信與活力，安聯人壽秉持關懷青少年身心健康的宗旨，長期關懷足球運動，希望能為台灣在世界足球發展培育下一代的中堅力量，更期待未來，台灣的國家隊能打進去世界盃。」

中華民國迷你足球協會祕書長張武業指出，安聯小小世界盃在今年邁入第9屆，從2014年第一屆只有257隊報名參賽，到2019年參賽隊伍高達1458隊，推廣年齡層也從6歲至10歲為主要推廣對象，向上擴及至12歲至15歲組別，消彌台灣足球運動的青少年斷層，培養出極具潛力的未來之星，「9年前感謝安聯，沒有他們就沒有迷你足球協會，也沒有現在基層足球的蓬勃發展，全台灣沒有一個運動項目敢說超過1000隊報名，因為有安聯支持，相信台灣足球能夠成長茁壯。」

記者會也邀請曾獲安聯小小世界盃所資助前往印尼峇里島受訓的潛力選手林偉傑到場，分享參與海外培訓的心得，「能夠和國外選手一起交流、學習，體驗不同國家的球風很棒，以球會友的感覺，讓自己也有很多收穫。」

「2022安聯小小世界盃」全國總決賽將於24至25日於台北田徑場舉行，特別的是，多年來許多冠軍球隊都超想把金盃帶回家，因此今年除了過往的傳承獎盃上仍會刻上冠軍隊伍的名字外，更會再另行製作冰淇淋金盃，五個組別的奪冠隊伍都可以直接把冰淇淋金盃帶回家，享受奪冠榮耀的專屬獎盃，完全比照世界盃冠軍，能把金盃帶回家的規格。 2022安聯小小世界盃將在24日至25日於台北田徑場展開連續兩天的總決賽。記者劉肇育／攝影

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