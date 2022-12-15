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游泳／王冠閎前段配速稍慢 短水道世錦賽200蝶名列第10

中央社／ 台北15日電
王冠閎。 報系資料照
王冠閎。 報系資料照

「台灣蝶王」王冠閎今天在短水道世錦賽男子200公尺蝶式預賽，最後50公尺飆出生涯最快成績，可惜前段留力太多，以1分51秒26觸壁名列第10，與決賽擦身而過。

在澳洲墨爾本舉行的2022世界短水道游泳錦標賽，王冠閎今天在拿手的200公尺蝶式亮相，賽前指導教練黃智勇設定，目標是游進1分51秒內、挺進8強決賽。

王冠閎隔壁水道的中國泳將陳俊兒，今年10月才在短水道世錦賽選拔賽繳出1分49秒61的全國新猷、狀態正佳，因此王冠閎賽前也擬定策略，只要緊跟著對手，就有機會闖進決賽，沒想到最終陳俊兒名列第9，王冠閎則拿下第10名，雙雙被擋在決賽門外。

黃智勇表示，王冠閎這次身體狀態不差，首日就打破100公尺自由式短水道全國紀錄，200蝶因預賽、決賽在同一天內舉行，因此他們也採取相對保守的策略，可惜前半段配速有點太慢，就算後50公尺飆出28秒28，比起過去最佳的28秒41來得更優，仍與決賽擦身而過。

對於愛徒表現，黃智勇仍給予正面肯定，他強調，這次短水道世錦賽除累積經驗，另一方面也是觀察對手，包括杭州亞運主要假想敵的2名日本對手，以及中國新星陳俊兒等人，知己知彼才能讓他們更有信心。

至於台灣仰式好手莊沐倫，今天在男子50公尺仰式以24秒15完賽，也打破自己保持的24秒72短水道50仰全國紀錄，最終排名第27，未能晉級複賽。

王冠閎 世錦賽 亞運

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