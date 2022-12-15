舉重／世錦賽 羅楹湲、田佳欣3次挺舉都失敗
台灣舉重女將羅楹湲、田佳欣今天在世界舉重錦標賽女子87公斤級上陣，但挺舉3次試舉雙雙以失敗收場，總和都沒有成績，抓舉各舉起104、103公斤，均無緣獎牌。
2022年世界舉重錦標賽在哥倫比亞舉行，今天進行女子87公斤級A組賽事，包括羅楹湲、田佳欣在內，共12人參賽。
羅楹湲目前為女子87公斤級3項全國紀錄保持人，今年10月亞洲舉重錦標賽不但勇奪2銀1銅，還改寫所保有抓舉、總和全國紀錄。
羅楹湲今天抓舉開把104公斤輕鬆過關，隨後將重量提升至108公斤，但接下來2次試舉都未能撐起槓鈴，以104公斤名列第7。
羅楹湲挺舉第一次挑戰128公斤失利，第2次因手肘彎曲被判定失敗，第3把也未能成功，因挺舉3次都失敗，因此總和沒有成績。
同場出賽的田佳欣今年在亞錦賽曾在挺舉項目拿下1銅，今天抓舉以103公斤，排名第9，挺舉則是3次挑戰130公斤都失敗。
截至今天為止，台灣舉重代表隊本屆世錦賽僅靠著「舉重女神」郭婞淳在挺舉與總和，合計拿下2面銀牌。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言