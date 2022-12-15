足球／國際友誼賽台灣擊敗泰國 終止10連敗

台灣男足代表隊14日晚間與泰國國家代表隊進行國際足球友誼賽，靠著陳瑞杰下半場破門，以1以0勝出，終止10連敗，收下暌違近3年半的勝利。

台灣男足自從在2019年6月11日對香港的國際友誼賽獲勝後，期間歷經10連敗，終於嚐到勝利滋味，中華民國足球協會理事長鄭文燦賽後透過新聞稿宣布，除了原本制定的國家隊出場費外，再發放新台幣30萬元獎金，鼓勵全體隊職員。

台灣男足這次前往泰國，與泰國隊進行正式國際足球友誼賽，這一場國際友誼賽也是繼2021年10月11日亞洲盃資格賽附加賽在泰國對戰印尼後，台灣男足再度在國際賽上陣。

台灣隊開賽擺出「4-3-3」陣型迎戰，選手們嘗試向前壓迫，幾次成功斷球，並推進至前場，可惜未能創造有效攻勢。

第13分鐘台灣隊後場發動反擊，涂紹捷前傳，陳瑞杰左路一路推進下底傳中，可惜未能傳到吳俊青腳上。

泰國隊雖然幾波攻勢兵臨城下，但台灣隊後防都能有效化解，中場結束，雙方均未有斬獲。

泰國隊第60分鐘連續兩波攻勢差點破門，好在後衛陳庭揚及時解圍。

第72分鐘台灣隊嚴和生中場長傳陳瑞杰，陳瑞杰果斷速度、擺脫兩人防守單刀，將球戳射進門，幫助台灣隊取得1球領先，

處於落後的泰國隊開始採取強勢進攻，但台灣隊門將潘文傑及後防線屢屢阻擋對方攻勢，傷停補時階段潘文傑更是直接擋下對方角球吊中的門前射門，澆熄泰國反攻氣勢，最終台灣隊就以1比0拿下睽違已久的勝利。

台灣隊隊長吳俊青賽後坦言，心情很複雜，「對於我們不只是一場勝利，而是10連敗的終止，這是新的開始，感謝在線上觀看、還有到場的台灣球迷一直的陪伴，在男足最低迷的時候依然支持我們」。

幫助台灣隊踢進關鍵1球的陳瑞杰賽後直呼，「真的是太爽了，終於止敗了」；他表示，比賽一開始強度滿強的，前20分鐘有點喘不過來，但後來逐漸抓到節奏，除了謝謝嚴和生漂亮的傳球外，也感謝隊友、教練團的信任，希望這是好的開始，球隊可以連勝下去。

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