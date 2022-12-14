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新生稀缺轉攻舊生 大學寒假轉學考「升溫」規則也大改

緯創女子高球賽首輪 6人並列領先

中央社／ 台北14日電

緯創女子高球公開賽今天登場，受風勢與大陸冷氣團影響，無人打出低於標準桿成績，安禾佑、劉嬿、石澄璇、姚宣榆、張靖翎、張雅淳等6名選手，首輪同以74桿，暫時並列領先。

總獎金50萬美元（約新台幣1540萬元）的緯創女子公開賽，共有102名選手參加，包括96名中、外職業選手與6名業餘球員，今天在桃園市揚昇高爾夫鄉村俱樂部展開首輪賽事。

安禾佑今天在第4洞上演一桿進洞，也是個人生涯在正式比賽第2次，另有1鳥、2柏忌與1記3柏忌，以高於標準2桿的74桿，與2020年賽事冠軍石澄璇、劉嬿、姚宣榆、張靖翎、張雅淳等人並列領先。

安禾佑今年上半年在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）次巡賽陷入低潮，下半年成績回穩後，最後年終排名上升，將可繼續參加明年次巡賽，她表示，心態有所調整，比賽環境也漸漸適應，相信明年會更好。

旅美高球一姐徐薇淩這次也有參賽，首輪以78桿，並列第9。

李旻剛通過LPGA資格考，上午6時多抵台後就直衝球場，首輪以81桿繳卡，暫時並列第32。

李旻說，這是她第一次一下飛機就趕到球場比賽，「不過打得不好，越打越生自己的氣，希望明天可以打得更好」。

高爾夫 李旻

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