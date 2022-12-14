連兩屆這隊的球衣背號預測到世界盃冠軍 今年是摩洛哥?
世界盃球迷意外發現驚人巧合，斷言冠軍非摩洛哥莫屬！
卡達世界盃最後四強可分為兩大熱門與兩大黑馬，熱門是阿根廷與法國，黑馬是克羅埃西亞與摩洛哥。阿根廷已經擊敗克國，但法國對上摩洛哥……會落敗？然後阿根廷也不敵？！
眼尖的球迷發現，從2014年世界盃開始，效力於英格蘭超級足球聯賽卻爾西（ Chelsea）隊且球衣背號跟比賽年份相同的球員，所效力的國家隊，都在世界盃奪冠。
2014年世界盃，德國球員舒勒（Andre Schurrle）在卻爾西隊穿14號球衣，德國隊笑納隊史第四座世界盃冠軍。
2018年世界盃，法國隊球星吉魯（Olivier Giroud）穿卻爾西隊18號球衣，法國拿下隊史第二冠。
2022年世界盃，摩洛哥球星齊耶赫（Hakim Ziyech）同樣效力卻爾西隊，穿22號球衣……
摩洛哥要延續此一巧合，得先收拾姆巴佩領軍的法國隊（吉魯也在陣中），然後再撂倒梅西掛帥的阿根廷。難度不低，但球是圓的，冠軍賽終了哨音響起前，誰能說絕對不可能呢？
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