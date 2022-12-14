T1聯盟／海派大使不藏私 布銳克曼傳授獨門運球步驟
尋求T1聯盟連霸的高雄全家海神隊，近期戰績重回聯盟龍頭，場外也積極走訪校園，球隊中的外援布銳克曼、隊長余純安和吳怡斌今天前進苓雅區的高雄市立五福國中，和近900名師生互動，3名球員更擔任講師，傳授基本籃球技巧與分享面對低潮如何轉換心境，秉持運動家精神，迎向人生挑戰。
海神今天由隊長余純安代表，致贈全隊簽名球予五福國中校長何茂通。元年冠軍隊成員布銳克曼、余純安、吳怡斌擔任一日教練不藏私，將個人技巧大公開，現場一對一教學與投籃遊戲挑戰大展親和力，會後掀起圈粉巨浪，簽名會後加碼求簽海報、戰靴不間斷。
余純安、吳怡斌上季雙雙返鄉為高雄而戰，分享元年奪冠甘苦談。余純安肩負隊長壓力，以高EQ化挫折為激勵，指導切入技巧與防守判斷；吳怡斌細心解說籃下腳步、卡位籃板，並提醒學生「莫忘初衷」，他最後遊戲秀「神射」破網，為全校二年級近900名師生贏得小禮。
布銳克曼大方傳授獨門運球熱身步驟及傳球要點，他說：「保持冷靜，指揮團隊，製造好的出手機會，是控球後衛必備的特質。」布銳克曼透露，先前代表菲律賓來台出賽，就對台灣印象深刻，「高雄是很棒的城市，依山傍海，高雄已經成為我第二個家。」
海神隊新球季推出「我雄海派高雄日」活動，將15場主場例行賽劃分為高雄市各行政區，由海神隊球員擔任各區海派大使，今天造訪五福國中的球員就包括苓雅區的「海派大使」，持續強化在地連結。
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