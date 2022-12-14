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熊讚當代言人 原住民運動會明年3月台北登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
全國原住民族運動會今天舉行倒數100天賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影
全國原住民族運動會今天舉行倒數100天賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影

兩年一度的「全國原住民族運動會」，明年落腳台北市，今天恰逢賽事倒數100天，大會曝光吉祥物、主體曲和大會服裝，吉祥物和代言人熊讚也特別穿上具有原住民特色的圖騰專屬服裝，扮演東道主招待全國好手。

台北市政府秘書長陳志銘，今天代表北市感謝教育部給台北機會舉辦112全國原住民運動會，原住民的運動細胞傑出，相信這次賽會精彩可期，也歡迎全國選手和觀眾，明年到台北一起進行文化交流、「全力原夢」。

明年3月24日到27日登場的112年全國原住民運動會，預計有6400位選手與會，今天倒數100天賽事宣告記者會，除由太魯閣族歌手姚宇謙演唱大會主題曲「Lita kana ta全力原夢」，大會服裝也一併亮相，吉祥物「熊讚」也換上印有原住民圖騰服飾。

今天曝光的大會主題曲MV邀請多位原住民選手拍攝，包括去年東京奧運國手「跨欄女神」謝喜恩也有參與。

112年原住民運動會舉辦種類分為原住民擅長種類和傳統運動種類，擅長種類包括田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒壘球、槌球、五人制足球；傳統種類有傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統拔河、水域活動、傳統鋸木和傳統狩獵。

太魯閣族歌手姚宇謙演唱大會主題曲「Lita kana ta全力原夢」。記者曾思儒／攝影
太魯閣族歌手姚宇謙演唱大會主題曲「Lita kana ta全力原夢」。記者曾思儒／攝影
全國原住民族運動會今天舉行倒數100天賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影
全國原住民族運動會今天舉行倒數100天賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影
熊讚是112全國原住民族運動會代言人和吉祥物。記者曾思儒／攝影
熊讚是112全國原住民族運動會代言人和吉祥物。記者曾思儒／攝影

田徑 謝喜恩 跆拳道

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