擊劍／贊助年輕選手世界衛星賽奪名 建設公司還捐竹山警分局巡邏車
南投縣警局9日於竹山分局秀峰派出所舉行贈車典禮，由耀達建設公司董事長莊文欽捐贈巡邏車。
竹山分局表示，南投縣府財政有限，編列汰換車輛預算較為不足，如配合警察局年度預算編列始得汰換，恐緩不濟急；對辦案效率，及員警執勤安全皆有影響。耀達建設公司董事長莊文欽獲悉情況後，秉持回饋地方，決定捐贈巡邏車供秀峰派出所使用，保障警察同仁執勤安全，提升偵查犯罪能量。
另外，在今年也支持全中運、全國青/少排金牌選手李讓，征戰鋭典世界衛星賽以15歲奪下第6名。
建設公司董事長莊文欽透過一些方式，希望達到拋磚引玉功用，期待社會各界能慷慨解囊，幫助更多需要幫助的人。
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