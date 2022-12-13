舉重／陳玟卉加強下半身力量 舉重世錦賽情蒐為主

台灣舉重選手陳玟卉因身上有傷，這次舉重世錦賽僅過磅、走完賽事流程，教練黃達德今天說，此行主要以情蒐為主，陳玟卉近期持續加強下半身力量，盼有助提升挺舉成績。

東京奧運舉重女子64公斤級銅牌得主陳玟卉10月參加亞錦賽時，不慎拉傷手肘，但因2024年巴黎奧運參賽資格規定，必須參加一定場次的比賽，並從中挑選一場最佳成績，排名前10的選手將獲得參賽資格，儘管有傷在身，陳玟卉仍隨隊前往在哥倫比亞舉行的世界舉重錦標賽。

世界舉重錦標賽女子71公斤級賽事今天登場，教練黃達德表示，由於陳玟卉受傷，因此僅過磅、走完賽事流程，「代表是完賽，只是沒有成績」。

黃達德透露，這次以情蒐為主，全程在後台觀察其他國家選手熱身以及與教練之間的互動，從開把到實際試舉重量，可以回推各選手實力。

黃達德指出，陳玟卉還沒受傷之前，訓練時抓舉、挺舉已各能舉起106公斤、130公斤，當時在看到亞錦賽金牌成績（抓舉106公斤、挺舉122公斤）後，也讓原本有機會挑戰金牌的陳玟卉相當難過。

傷勢未癒的陳玟卉還未開始進行專項訓練，黃達德透露，陳玟卉近期以腰部、腿部訓練為主，藉由加強下半身力量，希望提升在挺舉項目的成績。

另外，今年世錦賽位於哥倫比亞首都波哥大，海拔約2600公尺，也考驗運動員適應能力，黃達德觀察，由於選手比賽過程中血液耗氧量大，這次在高海拔地區比賽，試舉失敗率似乎比以往還高。

因應高海拔地區，黃達德透露，在國訓中心協助下，由他和總教練林敬能各帶1台製氧機前往當地，以備不時之需。

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