競技疊杯／2022亞錦賽成績出爐 台灣刷新18項世界紀錄

2022競技疊杯亞洲錦標賽前天落幕，成績陸續統計出爐，台灣選手總共刷新18項世界紀錄、6項亞洲紀錄，產生4名「世界三冠王（后）」。WSSA官網的世界紀錄保持人，全球年紀最大「三冠王」與年紀最小「三冠后」都是台灣選手，分別是94歲的林有德伯伯、7歲的張家欣。

今年亞洲盃在台北舉行，台灣佔盡地主優勢精銳盡出，拿金牌已經不夠稀罕，尖端選手目標攻頂，終場共有21人將成為「世界紀錄保持人」，待成績完成認證，就會登上世界競技疊杯協會（World Sport Stacking Association，簡稱WSSA）官網紀錄欄，為國爭光。

疊杯運動主要由3-3-3、3-6-3、cycle三個項目，再去變化雙人、團體接力等競賽組合，若以個人來說，封頂就是3項皆奪冠，稱為「三冠王（后）」。本屆亞洲盃，台灣代表隊共有4人在世界紀錄封后、封王。

其中最特殊的選手是全場最高齡、來自新北市坪林水柳腳公共托老中心林有德（94歲），林伯伯原本就是75歲以上男子組的3-3-3、3-6-3世界紀錄保持人，這次再把cycle項目補齊。由於cycle疊法是將12個杯子花式循環變化，必須牢記50幾個分解動作，還要比速度，對年輕人都很難，何況是老人，因此75歲以上男子組的世界紀錄欄空白多年，今年將被林有德補上，完成難能可貴「三冠王」。

3名「三冠后」，首先是來自桃園大華國小的莊予琋，原本就是10歲女子組個人3項世界紀錄保持人，這次賽程再度刷新自己的3項紀錄。新北市北大高中陳柏妤，原保有16歲女子組cycle世界紀錄，這次再刷新另外2項。桃園快樂國小莎瑪巴紹是賽德克族姑娘，原本就是12歲女子組個人3項保持人，這次刷新自己的3-6-3紀錄。

其餘刷新1項世界紀錄的國手，包括就讀台大食品科技研究所的楊筑鈞（19-24歲大專女子）、桃園錦興國小呂侑宸（7-8歲男子）、桃園大勇國小薛樂妍、高雄文山國小陳雨樵（7-8歲女子）、嘉義市北園國中蕭正政及嘉義市育人國小汪佑叡(14歲以下特別組）、施玟圻與爸爸施俊宏（10歲以下親子組）、李旺浩及陳怡伶（雙人社會組）。

團體賽有2支隊伍刷新「3-6-3計時接力」世界紀錄，分別是8歲以下組的Taiwan Mickey張家欣（桃園大華國小）、呂侑宸（桃園錦興國小）、鍾秉翰（桃園大忠國小）、俞景仁（金門中正國小）。12歲以下組Taiwan Dragon戴嘉樂（北市新湖國小）、呂采凌（新北榮富國小）、李元皓（桃園大勇國小）、陳翊嫙（桃園大業國小）、莎瑪巴紹（桃園快樂國小）、謝昀浩（桃園大成國中）。 北大高中陳柏妤，在本屆亞錦賽刷新2項世界紀錄，成為最新的16歲女子組cycle全球「三冠后」。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供 林有德伯伯創新世界紀錄，將把疊杯國際總會官網上空白多年的75歲以上男子組cycle項目紀錄欄，補上自己的名字。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供 2022亞洲盃在台北舉行，台灣得牌選手人數眾多，舞台都快要擠不下。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供 高齡94歲的林有德伯伯，是最高齡的3項世界紀錄保持人，難能可貴全球「三冠王」。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供 桃園大華國小張家欣目前仍保有6歲以下女子組個人3項世界紀錄，亞洲盃比賽期間過生日，晉級7歲組刷新1項台灣紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供 嘉義市北園國中蕭正政（右）、育人國小汪佑叡聯手刷新14歲以下特別組世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供 桃園錦興國小呂侑宸決賽成績1.848秒，刷新自己的（7-8歲男子3-3-3）世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供 就讀台大食品科技研究所的楊筑鈞，刷新19-24歲大專女子組原本由韓國選手Eun Jin Jo保持的世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供 桃園快樂國小莎瑪巴紹是賽德克族姑娘，原本就是12歲女子組個人3項世界紀錄保持人，這次再刷新自己的3-6-3紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供 高雄市文山國小陳雨樵刷新7-8歲女子組個人3-6-3項目的世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供

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