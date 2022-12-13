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游泳／世界短水道錦標賽 王冠閎集滿第10項全國紀錄

中央社／ 台北13日電
王冠閎。 報系資料照
王冠閎。 報系資料照

由「台灣蝶王」王冠閎領軍的台灣游泳代表隊，今天在世界短水道錦標賽首日聯手締造3項全國紀錄，其中王冠閎在100公尺自由式以48秒33，集滿個人第10項全國紀錄。

2年一度的世界短水道錦標賽今年在澳洲墨爾本舉行，台灣共派出5男、3女出賽，王冠閎今天上午先在男子50公尺蝶式預賽亮相，他繳出23秒68、排名分組第8未能晉級。

不過接下來王冠閎再於男子4X100公尺自由式接力預賽擔任開路先鋒，他以48秒33率先觸壁，打破林建良在2017年亞洲室內暨武藝運動會所寫下的48秒53、台灣短水道100公尺自由式全國紀錄，這也是王冠閎生涯所寫下的第10項全國紀錄，可惜台灣隊最終以3分17秒25總排名第12，無緣晉級決賽。

指導教練黃智勇表示，這次世界短水道錦標賽王冠閎的目標就是主項200公尺蝶式，今天50蝶下水的目的，就是抓抓水感，熟悉一下比賽感覺，至於100自順利打破全國，他說：「賽前就知道有機會，能夠破全國也算是有個好的開始。」

王冠閎在10月接連參加3場世界盃短水道賽事，其中在德國與加拿大都在200蝶摘下銅牌，黃智勇表示，參加世界盃的目的就是為了準備短水道世錦賽，「這場是我們今年最看重的比賽。」

另外，台灣仰式一哥莊沐倫今天在男子100公尺仰式預賽以52秒79，改寫自己所保持的52秒95全國紀錄；而黃渼茜也在女子50公尺蝶式預賽以26秒47，將陳俞蓉在2018年世界盃所寫下的26秒63全國紀錄送入歷史。

王冠閎 世錦賽 黃渼茜

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