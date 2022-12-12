游泳／國際游泳總會更名世界水上運動總會 換掉114年舊名

國際游泳總會（FINA）今天投票更名為「世界水上運動總會」（World Aquatics），換掉已使用114年的舊名。該協會坦言，絕大多數人都不知道FINA究竟是什麼的縮寫。

綜合法新社與路透社報導，FINA其實是法文國際游泳總會Federation Internationale de Natation的縮寫，命名可追溯至1908年創會時期。協會表示，改名是希望涵蓋所有水上運動項目，而非僅限於游泳。

FINA主席穆沙蘭（Husain Al-Musallam）在墨爾本舉行的會議後表示，「如今，游泳選手僅是FINA大家庭裡的一個重要部分，我們需要一個更能代表FINA整個家庭的名字。」

他表示，「所有成員都要能驕傲地使用這個名稱，包括我們的花式游泳運動員、跳水運動員、公開水域游泳運動員，還有水球運動員」。

穆沙蘭說，「我總是說，我們的運動員必須被擺在第一位，所以我在做出這種重大決定之前，一定會徵詢運動員的意見」。

他表示，「他們的回應非常清楚，跟我們談過的運動員當中，有超過70%表示希望改掉FINA這個名字。許多人甚至說，他們無法說出FINA這幾個字母代表什麼」。

在明年首波賽事中，協會就會改用「世界水上運動總會」這個新名稱。

FINA同時透過表決修改總會憲章，設立獨立的水上運動廉正小組（Aquatics Integrity Unit），並於明年元月1日開始運作。新的憲章也將把委員會女性代表的比例提高至38%。

穆沙蘭指出，「這是重大且關鍵的一步。當然，我們還有更多工作要做，最終目標是50%比50%的比例。今天的表決讓我們朝這個目標更接近了一些」。

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