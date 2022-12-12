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盲人衝浪者福姆斯頓：我要征服世界最大海浪

中央社／ 加州皮斯摩海灘12日綜合外電報導
澳洲盲人衝浪好手福姆斯頓。 法新社
澳洲盲人衝浪好手福姆斯頓。 法新社

澳洲盲人衝浪好手福姆斯頓（Matt Formston）自豪地展示他在世界知名衝浪勝地葡萄牙海岸外衝浪的照片，海浪高聳雲天，儘管他看不見大浪，卻愛征服大浪。

儘管在很小時候就失明了，福姆斯頓窮其一生都在試圖征服大海。

上月，44歲的福姆斯頓成功地將衝浪聖杯納入囊中。他的團隊估計，他在葡萄牙中部納扎雷（Nazare）海岸外征服的巨浪高達12公尺。

福姆斯頓告訴法新社：「大多數視力正常的衝浪者都不敢挑戰那樣的大浪。但我喜歡，我愛大浪。」

說話時，福姆斯頓的藍色眼睛迅速轉動，這是他5歲患上黃斑營養不良症（macular dystrophy）的後遺症。

這種影響視網膜的疾病導致他的視力中央完全看不到東西，僅剩下極少的周邊視力。

他形容，剩餘視力就像「你正用砂紙摩擦擋風玻璃，然後玻璃被嚴重刮傷」。

他依靠其他感官，在澳洲雪梨附近的衝浪勝地納拉賓（Narrabeen）學會如何乘浪前行。

現在，福姆斯頓是世界上最優秀的殘疾衝浪者之一。他上週在美國加州的皮斯摩海灘（Pismo Beach）參加了世界殘疾人士衝浪錦標賽（World Para SurfingChampionship）。

福姆斯頓和其他殘疾衝浪者都盼望，殘疾人士衝浪能在2028年洛杉磯奧運會中首度被納入比賽項目。

衝浪

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