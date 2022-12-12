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路跑／防疫女神賈永婕帶頭 麗寶樂園賽道嘉年華為公益而跑
去年因疫情改成線上舉行，「ADA慈善路跑麗寶樂園賽道嘉年華」第10屆賽事恢復實體活動，上周台中后里麗寶樂園登場，致力打造全台最盛大、以公益慈善為主題的路跑賽事，今年吸引約3500名跑者報名參加，包含防疫女神賈永婕、鐵人三項亞運選手張團畯等都蒞臨現場共襄盛舉，最後一共募集到553萬元，讓大家看到「以運動做公益的力量」。
「ADA慈善路跑麗寶樂園賽道嘉年華」結合落羽松大道、麗寶賽車場樂園周圍來做呈現，是國內少見使用賽車場當作路跑賽道的賽事，讓跑者在賽道用雙腳競速、穿越維修賽車的Pit房、賽段也展出兩排競速賽車給跑者欣賞，讓跑者可以在運動做公益的同時，也能夠觀賞到賽車場的各種風貌；整體氛圍上以樂園派對嘉年華及聖誕歡樂感來當作活動亮點，讓跑者都能享受麗寶樂園的歡樂氛圍。
在落羽松大道上，除了當天大太陽的好天氣，孩子的書屋文教基金會的小朋友們更親自到該賽道中發放氣球、為跑者加油，對跑者們的愛心表達最深的感謝，麗寶樂園外籍舞者也到賽道上為跑者加油喝采，吸引許多牽著小朋友，甚至推著嬰兒車的家長前來合影留念。
本次有許多公司行號都透過團體報名來響應公益，讓員工一同參與樂活、健康的路跑活動，「ADA慈善路跑麗寶樂園賽道嘉年華」除了贈送給每位跑者全聯禮券、星宇航空限量口罩及紫晶葡萄面膜等好禮以外，更獨家抽出星宇航空台北-亞洲不限航點經濟艙來回機票5名及星宇航空限量悠遊卡等限量好禮。
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