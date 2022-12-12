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高球／LPGA資格考 侯羽桑、李旻過關

中央社／ 台北12日電
侯羽桑（右）與姊姊侯羽薔。圖／中信銀行提供
侯羽桑（右）與姊姊侯羽薔。圖／中信銀行提供

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）資格考今天落幕，台灣女將侯羽桑8回合繳出低於標準19桿的555桿，並列第12，李旻則以559桿並列第24，雙雙取得明年參賽資格。

LPGA資格考系列賽最後一關在美國阿拉巴馬州舉行，共2週、8回合賽事，最終前45名的選手可獲得明年LPGA參賽資格，但得依據排名決定參賽類別。

LPGA資格考最後一關首週賽事結束後，3名台灣選手包括林子涵、李旻、侯羽桑都晉級最後4回合賽事，今天進行最後一回合，侯羽桑打出71桿，8輪合計555桿，並列第12，而李旻以68桿繳卡，8輪總桿數559桿，並列第24。

大會以低於標準11桿的563桿為晉級線，共有46名選手通過，林子涵8輪合計揮出564桿，並列第47，以1桿之差，未能取得資格。

李旻明年繼續在LPGA賽場上奮戰，她賽後在臉書發文，她表示，這一年經歷很多挑戰，除了感謝給予她支持的人，也不忘感謝父母，「最後2週的考試，再加上前2週的準備期間，謝謝爸媽忍受焦慮時的我」。

LPGA 李旻 侯羽桑

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