足球／推動偏鄉足球夢 華南金控從南投啟動

今年適逢世界盃足球賽盛事，長期支持台灣體育發展的華南金控搭上足球熱潮，在南投縣啟動「華南勇敢足夢計畫」，計畫共包含「偏鄉足球發展基金」及「華南圓夢足球營」，藉由提供偏鄉小朋友足球資源及參賽經費，幫助台灣偏鄉足球發展。

華南金融集團與國內足球關係密切，自民國99年起長期捐助中華足球協會辦理國家代表隊集訓及聯賽經費，華南銀行則從民國109年起冠名贊助台灣企業甲級足球聯賽，今年華南金控選在南投縣啟動「華南勇敢足夢計畫」，因為南投縣是國內最晚成立足球委員會的縣市，且地理位置處於山區，人口外移嚴重，導致資源相對匱乏。

華南金融集團投入經費與資源，與南投縣體育會足球委員會合作，捐贈100萬元專款專用作為「112年偏鄉足球發展基金」，可供南投偏鄉國小足球隊出外比賽交流，以及聘用專任教練經費。

除了捐贈經費外，華南金控昨天在南投營北國中舉辦「華南圓夢足球營」，邀請來自南投偏鄉，正在發展足球的雙龍國小、太平國小、乾峰國小與文昌國小參加，學員共110人，本次營隊使用FIFA Grassroots教材，並透過專業教練及企甲聯賽的明星球員班吉與戴明陸進行指導與經驗分享，也贈送各校世界盃官方用球作為足球訓練資源。

華南金控的「華南勇敢足夢計畫」從南投縣開始，獲得當地熱情回應，南投縣副縣長陳正昇強調，非常感謝華南金控的投入與支持，南投三年前開始耕耘足球運動，迄今有超過50間國小成立足球隊，未來也將持續朝向幼兒園、國小、國中與高中的四級發展努力，有了華南金控的大力協助，相信南投足球的未來將從沙漠變綠洲。

體育發展要收穫甜美果實，就要從基層開始，華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬說：「本次計畫針對足球資源較少的偏鄉，除了經費支持外，也帶入世界級的資源，包含使用FIFA教材、邀請外籍球星師資及捐贈世界盃官方用球，希望幫助小朋友們提升足球實力，培養出更多優秀球員，能夠勇敢地追逐足球夢想！」

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