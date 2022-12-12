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足球／國家足球訓練基地 體育署評估納運動園區計畫

中央社／ 台北12日電
教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟昨天赴立法院教育及文化委員會報告並備質詢。記者林伯東／攝影
教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟昨天赴立法院教育及文化委員會報告並備質詢。記者林伯東／攝影

針對立委關切設置國家足球訓練基地，教育部次長、代理體育署長林騰蛟今天說，未來士校營區遷走後，將有12公頃土地可規劃，屆時會再納入國家運動園區整體興設續期計畫評估。

立法院教育及文化委員會今天就「足球運動推動現況與後續輔導作為，邀請教育部進行專題報告，教育部次長、代理體育署長林騰蛟列席報告。

民進黨立委陳秀寶質詢時表示，希望政府可以參考日本經驗，規劃完善國家足球訓練基地，並建議可以盤點廢併校的場地、河濱或郊外畸零地，改建成符合球員所需的設施和基地。

林騰蛟答詢時指出，未來會進行盤點、檢討，目前除了已協助中華民國足球協會包括台灣女子足球代表隊，在國家運動訓練中心、國家體育場等場地訓練外，同時也協助大專校院、縣市政府建置足球競賽和練習場地。

林騰蛟表示，國訓中心未來在取得周邊士校園區12公頃土地後，在國家運動園區整體興設續期計畫中會再評估是否增設國家足球訓練基地。

另外，體育署自107年度起推動足球6年計畫，包括健全國家隊選訓賽輔、推動企業足球（半職業）運動發展、完善硬體設施及鼓勵各級學校籌組足球隊4大主軸。

不過，民進黨立委林宜瑾質疑諸多目標都未達標，而國民黨立委林奕華則關切台灣男足自107年起排名持續退步。

針對足球6年計畫至今執行情況，林騰蛟給出60分及格分數，他認為近2、3年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，還有持續努力、精進空間。

體育署 足球

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