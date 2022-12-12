格鬥／台灣第一武道大會台中引爆 黃家兄弟、王靖蓉擊退外敵

IRON FIST拳擊系列賽-台灣第一武道大會，11日在台中金典酒店熱鬧開打，黃兆呈、黃仕杰兄弟檔同日出擊，其中黃兆呈擊退前WBO亞太區超輕量級冠軍山口賢一，雙雙將勝利留在台灣。

台灣第一武道大會設有拳擊、踢拳兩大職業賽，並請來包括日本、南韓、蒙古等外國好手參戰，南韓媒體上周還對此賽事進行預告，其中名氣最響亮的，當數日本第一位擁有WBO頭銜的山口賢一。

山口賢一最後一次出賽在2014年，黃兆呈曾於2017年赴日本名古屋移地訓練時，接受過山口賢一指導，因此這場拳擊的壓軸賽，也是場師徒對決，激戰兩回合後，山口賢一因肩膀不適放棄比賽，判定黃兆呈獲勝。

「場上有點緊張跟壓迫感，山口退休好一陣子，比經驗其實我不如他。」黃兆呈表示，山口賢一很重視肌力跟基本功，因為所有高級技術都是基本動作的延展，他也怕沒有呈現好的一面給這位曾經的教練看。

黃仕杰小哥哥黃兆呈2歲，目前是台灣體大二年級生，小時候曾練過巧固球，受哥哥影響跟著練拳擊，他在哥哥前一場出賽，擊敗身高184公分的蒙古選手恩舒，能為地主拿下勝利，黃仕杰表示相當開心，因為對手比自己高，所以擬定不少牽制對方的策略，「因為對手高，所以必定得強攻才有機會。」

代表台灣、來自TMMA拳館，被封為「粉紅豹」的王靖蓉，與日本選手関真絢進行一場「美麗對決」，第二回合起多次掌握對方迎擊後的空檔，頻頻命中頭部，漂亮拿下勝利。「一開始蠻緊張的，上場前怕發揮不出來。」作為台灣體大拳擊隊校友，王靖蓉目前是教練兼選手，還曾遠征過亞洲最大綜合格鬥賽事ONE FC，也兼練踢拳，這次算是回歸「老本行」。

踢拳賽事部分，曾在全國業餘泰拳賽締造7連霸，並於2018年獲世錦賽銅牌的陳禹希，近年將訓練內容著重在踢拳，並為TMMA拳館教練，面對日本好手谷口貴哉，曾一度陷入苦戰。谷口貴哉是關西S-BATTLE KICK輕量級王者，第二回合曾把陳禹希擊倒，所幸陳禹希在讀秒階段撐住，並靠著有效的閃躲甩拳反擊，得以反敗回勝拿下勝利。

踢拳壓軸賽，則呈現戲劇性結果，代表地主的洪祥鈞出戰南韓張俊賢，一輪激戰原本張俊賢眼部受傷，一度暫停接受治療，戰鬥繼續後，結果換洪祥鈞手部脫臼，教練因安全顧慮而棄權，判定張俊賢勝出。

賽事總監陳詩蘋表示，未來台灣第一武道大會會朝常態性職業賽舉行，舉辦數場小規模賽事，年終再進行今日這般大規模職業賽，「過去我們是帶台灣選手出國比賽，這次直接邀請外國選手來，職業賽都是5對5規模，我們的選手有較多與外國選手切磋的機會，能吸取非常多經驗。」 黃仕杰與哥哥黃兆呈都拿下勝利。圖／大會提供

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