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自行車／一個不小心 跟到「逆騎台中大三元」

運動筆記／ Tina Tsai

還記得2年前嘗試騎大三元，中興嶺之後接白毛山大迷路，又遇到大雨幸運攔到車載我們回市區。這次知道有團開「台中大三元」當然要跟。

原本這週假日要爬山，但發現會遇到下雨，決定改去台中玩，想說不然參加136赤崁頂檢定，但佳龍說有朋友開團騎「大三元」，想想可以把之前沒完騎的解鎖，好！那我們就來去🚴。

星期天一早起床，到大坑集合才知道原來是要「逆騎大三元」😨聽說逆騎難度比較高，但想想可以趁機試試沒參加到的檢定活動路線，也算是一舉兩得😂拍照集合完出發。

第一元「赤崁頂」先是騎一段市區之後，到了一江橋開始一路向上14.5公里，前面路比較平緩，後面4公里真的陡到不行，不過才一開始體力還行，雖然還是覺得硬😅到了赤崁頂。

休息完前往第二元「白毛山-羊奶頭茶葉蛋」首先先下滑到「萊爾富國姓門市」，路上有爬坡也有下滑，但下滑居多，大概12公里左右到。

稍停後繼續出發，會遇到2個隧道

前面路比較上上下下，也會經過一段市區，後半段的連續爬坡體力消耗迅速，一方面天氣也越來越熱，只能偶爾看看旁邊風景轉移注意力

就這樣慢慢踩，終於來到上次騎不到的「白毛山-羊奶頭茶葉蛋」

味道佳龍說「鳶峰-當歸蛋」他比較愛😂。而我，這時候忍不住問，第三元還要爬多少，聽到下滑居多爬的比較少，鬆了一口氣☺️，拍照休息完出發

第三元-中興嶺。一開始就是一連串下滑，到後半段開始有爬坡，坡度算親民一點，跟前面2個比起來，只是剛好附近有花毯節活動，車子好多，騎車真的要小心注意⚠️，就這樣騎著騎著，中興嶺到了

接著就剩下下滑回到「停車場」，終於順利解鎖隔了2年未完成的「台中大三元(逆騎)」✌️然後，害怕高速公路塞車的我們，決定快北上回家，但經過伴手禮店還是忍不住買了再回家😆

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前一天快11點去爬了大坑步道「151」，一號完接5號再回1號

大坑步道真的蠻推薦👍，每次爬完我隔天就鐵腿，但風景漂亮，而且爆汗感覺超級爽

爬完吃吃喝喝

吃太飽休息後，想想活動一下晚餐可以再吃，聽說有一個「松鼠坡路線」2.2公里爬升120，看到起始點附近可以租車，就來騎騎試試看

一開始路面大條真的不錯👍但後段路變小條也剛好在紅綠燈口，要特別注意‼️

為了晚餐可以多吃一些，騎了2趟再去「廟東夜市」好好犒賞一下😂

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這次「逆騎大三元」🤔️體驗下來覺得路線蠻硬的，雖然聽說逆騎比較難，但順騎最後一關是赤崁頂，我想應該也不會多輕鬆，也謝謝有機會參加活動，讓我們可以跟好跟滿😂

自行車

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