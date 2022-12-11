泰拳／亞洲總會見證 中正盃參賽人數破新高

台北市體育總會泰拳協會連續4年舉辦的全國中正盃泰拳錦標賽，成推廣泰拳的重要賽事，參賽選手已從過去60人到現在160人，創下賽史新高。

中正盃泰拳錦標賽分為運動泰拳與競技泰拳，運動泰拳為推廣性質且不限年齡參與，競技泰拳則以國際規則運作評判，同時是全國甲組賽事與國手選拔賽事提供人才的輸送，今年理事長蔡豐穗的恩師張恩煌特別邀請FAMA亞洲泰拳總會祕書長Mr.Tan親臨賽場，為參賽選手加油打氣。

國家隊教練蔡豐穗從退役後就致力推廣運動泰拳，這次比賽也親自帶領特教生並奪下獎牌，勉勵特教選手以正念、正向的態度參與賽事，他說：「儘管仍存在天生的不平等、不完整，但用運動來豐富生命是相當有意義的。」

蔡豐穗從指導國手到現在普及於一般大眾，甚至是特教生，一路推廣已開枝散葉，讓賽事參與競賽選手從60人次到現在的160人次；他也感謝恩慈基金會金奶奶、吳大哥領隊出席及中華全民運動健康管理協會理事長陸士龍、愛諾特卡總經理前田裕彥蒞臨會場，以及景文科大教授高崇倫及林香君、義守大學教授簡君倫、高雄餐旅大學教授周威廷等蒞臨指導，並親自參賽獲得佳績。

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