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舉重／今年首度亮相就摘金 東奧國手方莞靈、高展宏目標鎖定亞運

聯合新聞網／ 綜合報導
「表特女神」方莞靈今年度首度出賽。 舉重協會提供
「表特女神」方莞靈今年度首度出賽。 舉重協會提供

111年全國總統盃暨精漢堂盃舉重錦標賽，今在國立體育大學舉重館盛大登場，是國內本年度的壓軸賽事，東京奧運國手方莞靈、高展宏也將此賽事當作是休養調整後的首場比賽，兩人也不負眾望在社會女子組49公斤級跟社會男子組67公斤及摘金。

2022年世界舉重錦標賽與本次總統盃撞期，「舉重女神」郭婞淳、陳柏任等奪牌重點選手都遠征哥倫比亞，無緣在台出賽，但仍有許多國內頂尖好手同場較勁，首日率先登場的東奧國手方莞靈及高展宏都是今年首度亮相，方莞靈最終以抓舉78公斤、挺舉95公斤、總和173公斤摘金，高展宏則是抓舉125公斤、挺舉155公斤、總和280公斤勇奪金牌

方莞靈在奧運後經歷了肩膀、腰、膝蓋傷勢及確診，今年首次站上比賽場上，今(11日)繳出抓舉78公斤、挺舉95公斤、總和173公斤，雖然輕鬆摘金，但距離巔峰仍有一段不小差距，她坦言並不滿意，方莞靈說：「這次總統盃目標主要針對『成功率』做設定，希望自己可以6次試舉都能成功，做到100%的成功率，但是最後一次試舉並未成功，整體算是差強人意」。

去年東京奧運會上拿下第四名時，方莞靈其實是拖著受傷的身軀硬拚，所以回台比完全國運動會後就決定今年以休息調整為主，原先計畫是今年只出賽全大運，但無奈在比賽前夕確診，於是就乾脆休養到這次總統盃才出賽，方莞靈提到，雖然173公斤並不是特別好的成績，但總得知道一下自己的身體狀態，總統盃算是給自己的一個測驗，接下來就要全力衝刺亞、奧運及亞錦賽等國際賽事，她充滿信心地說道。

另一名東奧國手高展宏，則是在去年全國運動會後就「進廠維修」開刀修補自己破裂的關節唇，對於今天能繳出抓舉125公斤、挺舉155公斤、總和280公斤的成績，他很滿意地表示，「有達成賽前設定目標，而且是完美達標」。

事實上，高展宏從3月開始就在高雄市寶來國中開始了自己的教練生涯，他坦言，當教練後要在兼顧訓練確實有一定難度，自己只能慢慢學習並找出平衡點，了解流程後就比較知道怎麼應對了，高展宏也強調，「當教練，每天、每分、每秒都是責任」。

雖然今年因傷錯過世錦賽舞台，但高展宏並不洩氣，他仍以國際賽做為首要目標，明年亞錦賽、亞運是他渴望地已久的舞台，希望一切順利，2024年可以再次站上奧運殿堂。

「表特女神」方莞靈今年度首度出賽。 舉重協會提供
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「表特女神」方莞靈今年度首度出賽。 舉重協會提供
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「表特女神」方莞靈今年度首度出賽。 舉重協會提供
「表特女神」方莞靈今年度首度出賽。 舉重協會提供

「表特女神」方莞靈今年度首度出賽。 舉重協會提供
「表特女神」方莞靈今年度首度出賽。 舉重協會提供

高展宏在社會男子組67公斤及摘金。 舉重協會提供
高展宏在社會男子組67公斤及摘金。 舉重協會提供

高展宏在社會男子組67公斤及摘金。 舉重協會提供
高展宏在社會男子組67公斤及摘金。 舉重協會提供

高展宏在社會男子組67公斤及摘金。 舉重協會提供
高展宏在社會男子組67公斤及摘金。 舉重協會提供

高展宏在社會男子組67公斤及摘金。 舉重協會提供
高展宏在社會男子組67公斤及摘金。 舉重協會提供

高展宏在社會男子組67公斤及摘金。 舉重協會提供
高展宏在社會男子組67公斤及摘金。 舉重協會提供

東京奧運 確診 哥倫比亞 金牌 體育

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