舉重／全國總統盃錦標賽 國內好手精銳盡出
111年全國總統盃暨精漢堂盃舉重錦標賽，將於12月10日至12月17日在國立體育大學舉重館登場，本賽事為今年度的壓軸大賽，吸引近500名來自全國各地的選手共襄盛舉，其中東京奧運國手方莞靈和高展宏等人都在名單中，有機會在台獻技。
本屆總統盃採用國際舉重總會全新量級進行，共10個量級，並分為社會男、女子組，高中男、女子組，國中男、女子組，中華民國舉重協會盼能打造最佳舞台，讓國內選手能以賽代訓，爭取佳績。
2022年世界舉重錦標賽剛好與本次總統盃撞期，「舉重女神」郭婞淳、陳柏任和謝昀庭等奧運選手都將出征，無緣在台出賽，但其他國內頂尖好手同場較勁，總統盃仍精彩可期。
在東京奧運逆勢衝上第4名的「表特女神」方莞靈也將在女子49公斤級出賽，只要不失常，將會是此量級的奪冠大熱門。
另外，男子67公斤級楊帆順和高展宏也將上演頂尖對決；楊帆順被譽為是「怪物高中生」，他在今年9月底的青年盃舉重賽，越級摘金，本次有望再創佳績。
舉重協會秘書長陳志一表示，受到疫情影響，本次總統盃延到年底舉辦，雖然與世錦賽撞期，但反而能提供潛力新星出頭的機會，讓他們的好表現被看見。
陳志一強調，「非常感謝桃園市長鄭文燦，和桃園市府的大力支持，同時贊助商也提供很多資源，成為選手最強大的後盾。」
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