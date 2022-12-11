西拉雅龍崎市集初登場 瘋世足轉轉機驚豔現場民眾瘋狂體驗

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今（12月11日）日於龍崎區牛埔泥岩水土保持教學園區前方廣場舉辦「2022仙境西拉雅-龍崎市集活動」，現場邀請許多貴賓出席，活動由臺南市龍崎永續發展協會的媽媽們開場演出，再由知名鄉土人物林仙化老師特別創作龍崎在地油畫美景，並在畫上揮灑文筆，更增添活動的詩意。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處徐振能處長表示，牛埔泥岩教學園區的環境教育設施場所在今年9月揭牌，龍崎區的龍船里及部份牛埔里更在11月納入西拉雅風管處經管範圍，因此首度規劃在龍崎舉辦市集活動，希望能夠透過活動推廣在地的特色與美景。

今天的活動除了現場市集之外，還有互動遊戲在地竹子投壺及西拉雅瘋世足的體驗活動，讓每一個觀眾參與瘋世足轉轉機的體驗，凡是從轉轉機中掉出三個一樣顏色的彩球即為完成”帽子戲法“，還有觀眾一次轉出”大四喜”彩球時相當驚喜，今天的活動就在濃濃的世足味中結束，讓仙境西拉雅有了新龍崎的體驗。

西拉雅龍崎市集初登場，瘋世足轉轉機驚豔現場民眾。 南野子國際整合行銷提供

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