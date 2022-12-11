西拉雅龍崎市集初登場 瘋世足轉轉機驚豔現場民眾瘋狂體驗
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今（12月11日）日於龍崎區牛埔泥岩水土保持教學園區前方廣場舉辦「2022仙境西拉雅-龍崎市集活動」，現場邀請許多貴賓出席，活動由臺南市龍崎永續發展協會的媽媽們開場演出，再由知名鄉土人物林仙化老師特別創作龍崎在地油畫美景，並在畫上揮灑文筆，更增添活動的詩意。
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處徐振能處長表示，牛埔泥岩教學園區的環境教育設施場所在今年9月揭牌，龍崎區的龍船里及部份牛埔里更在11月納入西拉雅風管處經管範圍，因此首度規劃在龍崎舉辦市集活動，希望能夠透過活動推廣在地的特色與美景。
今天的活動除了現場市集之外，還有互動遊戲在地竹子投壺及西拉雅瘋世足的體驗活動，讓每一個觀眾參與瘋世足轉轉機的體驗，凡是從轉轉機中掉出三個一樣顏色的彩球即為完成”帽子戲法“，還有觀眾一次轉出”大四喜”彩球時相當驚喜，今天的活動就在濃濃的世足味中結束，讓仙境西拉雅有了新龍崎的體驗。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言