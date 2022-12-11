女壘／U12世界盃延長賽擊敗捷克 中華隊完成2連霸
U12壘球世界盃冠軍戰今天舉行中華隊迎戰捷克隊，中華隊比賽前半段一度處於落後，兩隊鏖戰至延長賽第6局，田沅羲穩守不失分，中華隊6局下靠著再見暴投以3比2拿勝、完成2連霸。
U12壘球世界盃在台中市金龍棒球場舉行，中華隊預賽接連擊敗新加坡、香港、捷克、印度，4戰全勝預賽排名第1，昨天與新加坡隊交手，投打發揮，團隊敲出3發全壘打，提前3局擊敗新加坡隊、晉級冠軍戰。
中華隊冠軍戰與捷克交手，由田沅羲擔任先發投手，1局上稍微有狀況，單局被敲出4支安打、失掉2分，但比賽後半段回穩，2到6局沒有再掉分數。
中華隊1局下追分，靠著保送、盜壘、失誤先追回1分，4局首棒打者先選到保送，吳聖智敲出安打，靠著暴投攻佔二、三壘，巫宇陽獲得故意四壞保送，滿壘時再選到保送、擠回追平分。
兩隊正規5局打完2比2僵持不下，6局上中華隊投手田沅羲穩守不失分，6局下中華隊靠著再見暴投跑回致勝分，順利完成2連霸；田沅羲今天先發投6局被敲出5支安打，投出4次三振、1次保送，失掉2分責失分、拿下勝投。
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