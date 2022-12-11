羽球／年終賽戴資穎亞軍坐收 自評今年表現還可以

中央社／ 曼谷11日專電
戴資穎(左)、山口茜。 美聯社
戴資穎(左)、山口茜。 美聯社

台灣羽球一姐戴資穎今天在世界羽球巡迴賽年終賽總決賽敗給日本山口茜。戴資穎說，對手跑動狀況非常好，自己防守上出現失誤；對自己今年的表現，戴資穎認為「還可以，不算太差。」

2022世界羽球巡迴賽年終賽今天在泰國曼谷進行決賽，這場比賽總獎金達150萬美元（約新台幣4593萬元）的比賽，原訂在中國廣州舉行，卻因中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，才臨時改到泰國舉行。

戴資穎過去曾5度打進年終賽冠軍，分別於2014、2016與2020年、3度捧起冠軍金盃，今年是她生涯第6度打進壓軸決賽。戴資穎今天對上日本名將山口茜，雙方生涯19度交手，戴資穎儘管以10勝9敗略居上風，但近期3次對戰都落敗。

戴資穎今天第一局上半場和山口茜互有領先，但下半場山口茜加快攻勢拉開比分而拿下第一局，第二局戴資穎一直處於比分稍微落後的狀態，一度追到20比20有機會拿下第二局，不過不敵山口茜凌厲攻勢，最後屈居亞軍。

戴資穎賽後接受中央社訪問表示，她覺得自己今天的表現還可以，但山口茜的速度還是比她再快了一些，山口茜進攻時她有比較多壓迫感，防守就會有失誤，在一些出手上也有太多猶豫，給球上控制沒那麼好。

戴資穎說，整場比賽她的分數一直處於落後一點點狀態，很希望可以把分數趕上，到第二局20比20時雖然有趕上，但還是在自己失誤下落敗。

戴資穎指出，山口茜是一個很能跑很能救球的選手，因為山口茜個子沒那麼高，要用很多跑動彌補防守，而山口茜最近的跑動狀況非常好。

年終賽是今年最後一場羽毛球賽，戴資穎怎麼看待自己一整年表現？她表示：「還可以，不算太差。」至於明年的目標為何？戴資穎表示還沒有設定目標，但到明年3和4月比賽會很多，在體能上會是一個考驗。

戴資穎 山口茜 羽球

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