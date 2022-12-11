羽球年終賽／瓦解山口茜2個金牌點 戴資穎逆轉差一步居亞
挑戰羽球年終賽第4冠的我國「一姊」戴資穎，今天最終戰遭遇日本「世界球后」山口茜，兩位前後任世界第一的對決殺得激烈，小戴第2局兩度瓦解對手「金牌點」，可惜逆轉差一步，以18：21、20：22錯失金盃。
世界羽球聯盟（BWF）超級系列賽總決賽今天進行最終決賽日，5個單項由女單打頭陣。
戴資穎過去已5度打進年終賽決賽，其中2014、16和2020年捧起金盃，今年在分組賽首戰輸給大陸何冰嬌下連勝2場晉級，昨天4強再「甜蜜復仇」拍下何冰嬌，和山口茜上演生涯第20度對決。
小戴碰山口茜雖有10勝9敗些微優勢，但最近3次碰頭，包括去年世錦賽決賽，都是山口茜奪勝。台、日「一姊」年終賽爭冠前也已經另類「對決」，兩人都入圍今年年度最佳女運動員，最終由山口茜獲獎。
今天碰頭，小戴招牌假動作在首局迷惑到山口茜，但山口茜接連兩次「挑戰」都成功，加上小戴失誤增加，9：7領先下遭山口茜打出5：0攻勢反超，以21：18先下一城。
第2局小戴前段泰半時間取得領先，5：4時和山口茜一次網前精彩攻防也是由小戴收下分數，儘管2分領先馬上被山口茜連趕3分超前，但小戴6：7時在被動下的神奇防守漂亮落在界內，將比數追平成7：7。
被追平的山口茜再連下4分，以11：7進入技術暫停，恢復比賽後小戴先連追2分，一次網前對決取分後再靠山口茜接發球失誤和殺球失誤拿分，在33拍的對決後將比數追平到13：13，但兩度追平後山口茜再連拿4分取得18：14領先。
小戴靠山口茜連兩次失誤追到18：19，但防守失誤讓山口茜先取得「冠軍點」，不過小戴先瓦解山口茜第一個機會，第2個「金牌點」山口茜的邊線殺球小戴選擇放掉，山口茜挑戰失敗後20：20比數再扳平。
山口茜接續以連續殺球取得第3個「金牌點」，再一次機會小戴回球掛網，讓山口茜以22：20迎接生涯第一座年終賽金盃。
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