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羽球年終賽／瓦解山口茜2個金牌點 戴資穎逆轉差一步居亞

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎(左)與冠軍山口茜。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎(左)與冠軍山口茜。 圖／Badminton Photo提供

挑戰羽球年終賽第4冠的我國「一姊」戴資穎，今天最終戰遭遇日本「世界球后」山口茜，兩位前後任世界第一的對決殺得激烈，小戴第2局兩度瓦解對手「金牌點」，可惜逆轉差一步，以18：21、20：22錯失金盃。

世界羽球聯盟（BWF）超級系列賽總決賽今天進行最終決賽日，5個單項由女單打頭陣。

戴資穎過去已5度打進年終賽決賽，其中2014、16和2020年捧起金盃，今年在分組賽首戰輸給大陸何冰嬌下連勝2場晉級，昨天4強再「甜蜜復仇」拍下何冰嬌，和山口茜上演生涯第20度對決。

小戴碰山口茜雖有10勝9敗些微優勢，但最近3次碰頭，包括去年世錦賽決賽，都是山口茜奪勝。台、日「一姊」年終賽爭冠前也已經另類「對決」，兩人都入圍今年年度最佳女運動員，最終由山口茜獲獎。

今天碰頭，小戴招牌假動作在首局迷惑到山口茜，但山口茜接連兩次「挑戰」都成功，加上小戴失誤增加，9：7領先下遭山口茜打出5：0攻勢反超，以21：18先下一城。

第2局小戴前段泰半時間取得領先，5：4時和山口茜一次網前精彩攻防也是由小戴收下分數，儘管2分領先馬上被山口茜連趕3分超前，但小戴6：7時在被動下的神奇防守漂亮落在界內，將比數追平成7：7。

被追平的山口茜再連下4分，以11：7進入技術暫停，恢復比賽後小戴先連追2分，一次網前對決取分後再靠山口茜接發球失誤和殺球失誤拿分，在33拍的對決後將比數追平到13：13，但兩度追平後山口茜再連拿4分取得18：14領先。

小戴靠山口茜連兩次失誤追到18：19，但防守失誤讓山口茜先取得「冠軍點」，不過小戴先瓦解山口茜第一個機會，第2個「金牌點」山口茜的邊線殺球小戴選擇放掉，山口茜挑戰失敗後20：20比數再扳平。

山口茜接續以連續殺球取得第3個「金牌點」，再一次機會小戴回球掛網，讓山口茜以22：20迎接生涯第一座年終賽金盃。

戴資穎(左二)。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎(左二)。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎(右)。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎(右)。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎(右)。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎(右)。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供

山口茜 羽球 戴資穎

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