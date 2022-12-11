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競技疊杯／台灣傳奇選手強勢回歸 亞錦賽第40次刷新世界紀錄

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
好久不見的台灣競技疊杯傳奇選手楊筑鈞，今天上午在亞洲盃拿下2金、2銀佳績，更締造個人生涯第40次世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
好久不見的台灣競技疊杯傳奇選手楊筑鈞，今天上午在亞洲盃拿下2金、2銀佳績，更締造個人生涯第40次世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供

好久不見的台灣競技疊杯傳奇選手楊筑鈞，今天現身在台北體育館舉行的2022競技疊杯亞洲盃決賽會場，上午拿下2金、2銀佳績，更締造個人生涯第40次世界紀錄，下午楊筑鈞還有團體賽，可望再替台灣奪牌。

現年22歲的楊筑鈞，目前就讀國立台灣大學食品科技研究所，今年剛好是她接觸競技疊杯第10年，適逢2022年亞洲錦標賽在台北舉行，睽違賽場數年的她低調參賽又幫台灣摘金奪銀，且個人cycle項目再度刷新19-24歲女子組的世界紀錄。

楊筑鈞自12歲首度在新北市海山國小加入社團接觸疊杯，當年第一次參加大型比賽就打破台灣紀錄嶄露頭角，爾後接受培訓成為國手，隔年第一次出國就在2013年泰國舉辦的亞錦賽刷新3-3-3、Cycle二個項目世界紀錄。

她最顛峰的狀態是青少年時期，一路代表台灣征戰國際賽，不到10年內刷新超過40次世界紀錄，期間只要楊筑鈞出現在賽場，無不圍滿各國教練、選手爭睹風采，光芒四溢，2016年參加德國世界盃，就連當地市長都來索取簽名，楊筑鈞直接提筆簽名在市長手臂上。

後來在高中升大學階段，楊筑鈞因課業壓力暫別疊杯舞台，世界各國好手紛紛刷新成績，但在WSSA世界疊杯總會統計的2019-2020年全球前50強英雄榜上，楊筑鈞仍穩占世界排名第4。

睽違至少3年的楊筑鈞今天強勢回歸，整個人瘦了一大圈，也變得更漂亮了，雖然後輩年輕選手可能不太認識她，表面上少了一點明星光環，但只要楊筑鈞拿起杯子，傳奇就會再現，今天上午先拿2金、2銀、打破1項世界紀錄，下午還有團體賽，令人拭目以待。

楊筑鈞過去每次出現在會場，總是被許多小粉絲包圍。圖／取自楊筑鈞臉書
楊筑鈞過去每次出現在會場，總是被許多小粉絲包圍。圖／取自楊筑鈞臉書
好久不見的台灣競技疊杯傳奇選手楊筑鈞，今天上午在亞洲盃拿下2金、2銀佳績，更締造個人生涯第40次世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
好久不見的台灣競技疊杯傳奇選手楊筑鈞，今天上午在亞洲盃拿下2金、2銀佳績，更締造個人生涯第40次世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
楊筑鈞2016年到德國參加世界盃，連當地市長都來索取簽名。圖／取自楊筑鈞臉書
楊筑鈞2016年到德國參加世界盃，連當地市長都來索取簽名。圖／取自楊筑鈞臉書
楊筑鈞過去每次出賽，總是全場目光焦點。圖／取自楊筑鈞臉書
楊筑鈞過去每次出賽，總是全場目光焦點。圖／取自楊筑鈞臉書

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