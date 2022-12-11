拳擊／國際賽封關站豐收 中華隊勇奪5金1銀2銅

上月亞洲拳擊錦標賽獲得1金3銅的中華拳擊代表隊，在墨西哥舉行的「2022金腰帶拳擊系列錦標賽」再傳捷報，總計斬獲5金1銀2銅，為明年杭州亞運再注入一劑強心針。

金腰帶拳擊系列錦標賽墨西哥站，在墨西哥第二大城瓜達拉哈拉舉行，中華隊去年東京奧運4國手黃筱雯、林郁婷、吳詩儀和陳念琴全部打下金牌，甘家葳也在男子75公斤登頂。

另外黃于庭在女子63公斤奪銀，參加男子51公斤的杜柏緯和男子63.5公斤級的賴主恩也打下銅牌。

其中打下女子70公斤級金牌的陳念琴，今年亞錦賽打下個人亞錦賽首金，今年「封關站」在墨西哥再摘金，展現抗癌回歸的正能量和實力。

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