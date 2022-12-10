壘球／U12世界盃台灣晉冠軍戰 衛冕差一步
U12壘球世界盃台灣隊今天複賽與新加坡交手，3任投手聯手壓制，沒有被敲出安打，吳聖智敲出個人賽會第4轟，曹恩睿、巫宇陽也開轟，終場以15比0、3局拿勝，明天將與捷克爭冠。
U12壘球世界盃台灣隊預賽4戰全勝、戰績排名第一，今天複賽開打，新加坡先擊敗印度，接著與台灣隊交手，台灣隊投打維持好表現。
台灣隊3任投手石羿螢、邱渝臻、田沅羲各投1局，沒被敲出安打、無失分，有效壓制新加坡隊打線。
台灣隊打線發揮，團隊敲出13支安打，1局靠著保送、盜壘、滾地球推進，吳聖智安打先馳得點，徐恩時二壘打再添1分，巫宇陽安打推進，歐子喬適時二壘打、一棒送回2分。
台灣隊2局靠著曹恩睿陽春砲、吳聖智2分砲、巫宇陽再補上2分砲，單局攻下5分、拉開領先差距，3局再起攻勢，一口氣再添6分、順利拿下比賽勝利。台灣隊晉級冠軍戰，明天將與捷克爭冠、尋求2連霸。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言