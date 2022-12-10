壘球／U12世界盃台灣晉冠軍戰 衛冕差一步

U12壘球世界盃台灣隊今天複賽與新加坡交手，3任投手聯手壓制，沒有被敲出安打，吳聖智敲出個人賽會第4轟，曹恩睿、巫宇陽也開轟，終場以15比0、3局拿勝，明天將與捷克爭冠。

U12壘球世界盃台灣隊預賽4戰全勝、戰績排名第一，今天複賽開打，新加坡先擊敗印度，接著與台灣隊交手，台灣隊投打維持好表現。

台灣隊3任投手石羿螢、邱渝臻、田沅羲各投1局，沒被敲出安打、無失分，有效壓制新加坡隊打線。

台灣隊打線發揮，團隊敲出13支安打，1局靠著保送、盜壘、滾地球推進，吳聖智安打先馳得點，徐恩時二壘打再添1分，巫宇陽安打推進，歐子喬適時二壘打、一棒送回2分。

台灣隊2局靠著曹恩睿陽春砲、吳聖智2分砲、巫宇陽再補上2分砲，單局攻下5分、拉開領先差距，3局再起攻勢，一口氣再添6分、順利拿下比賽勝利。台灣隊晉級冠軍戰，明天將與捷克爭冠、尋求2連霸。

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