足球／YAMAHA CUP總決賽 小森由貴、呂毅廷分享經驗

經過一個多月的分區預賽，第13屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽今天在桃園青埔足球場迎來全國總決賽，總決賽前有「新台灣人」也是台中FUTURO俱樂部的創辦人小森由貴，到場分享台灣與日本球員育成的差異，曾參加過第9屆YAMAHA CUP賽事的U17中華男足代表隊前鋒呂毅廷談起當年參賽的經驗，十分感謝主辦單位YAMAHA提供優質的足球競技平台。

上午分組循環後產生了最後四強「小雷鳥足愛踢」、「北埔國小」、「大安足球俱樂部」、「立人國小」，中午稍做休息與抽籤後進行了四強準決賽，一番激烈比拚後最終由「小雷鳥足愛踢」和「大安足球俱樂部」晉級決賽。

今年總決賽前的入場儀式有點不一樣，國際賽常看到開賽前球員牽著小球僮一起進場，小球童代表著公平、希望與傳承，第13屆YAMAHA CUP全國總決賽的冠軍戰由小球員攜手一位家長入場，象徵家人的陪伴是球員最大的後盾，鼓勵每位小球員勇敢訓練、認真比賽的同時，也要感謝平常在身後給予支持的家長們，因為有家長與YAMAHA的陪伴才能一騎前進足夢的舞台。

經過30分鐘激戰後，「小雷鳥足愛踢」在最後兩分鐘靠著較好的團隊默契與防守，逆轉擊敗「大安足球俱樂部」拿下第13屆YAMAHA CUP的冠軍盃，這同時也是他們第一次得到這項比賽的冠軍。

本次YAMAHA CUP總決賽適逢世足期間，主辦單位本次也特別邀請曾參與日本、新加坡職業聯賽，近年歸化加入中華隊的小森由貴參與決賽記者會，談起台日足球文化差異，小森說到日本足球發展多以俱樂部為導向，從國小到成年有一套完整且一致的訓練系統，藉由俱樂部完整的梯隊置配也讓球員在升學的過程中不會產生球隊銜接的問題，來到台灣後也創立了足球俱樂部。

過去台灣足球多以校隊為主要發展，近年看到俱樂部這塊的競技實力有明顯的提升，像是今年晉級YAMAHA CUP決賽的12支球隊中有7支都是來自俱樂部球隊，足以證明俱樂部體制在台灣有很好的發展空間。

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