打造帕運健兒強力後盾 扶輪社響應贈15萬贊助金

近年來台灣帕運好手不斷在國際賽場上發光發熱，為讓選手備戰無後顧之憂，扶輪社各分社聯合提供新台幣15萬元的贊助金額給予由中華帕拉林匹克總會，並希望各界一同響應，為中華帕運健兒盡一份心力。

由扶輪社提供的15萬元贊助，10日在體育署2樓會議室舉行捐贈儀式，中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠指出，總會今年由殘障體育運動總會改名帕拉林匹克總會，旨在協助選手備戰，取得更好成績，尤其重點是明年的亞帕運，現在有扶輪社的贊助，提供很大的愛心與支持。

穆閩珠指出，由於過去帕運選手皆在國際賽有出色成績，尤其帕運，也曾拿過金牌，從1996年亞特蘭大殘障奧運（帕運舊稱）後，逐漸受到政府重視並提供補助，扶輪社也熱情相助，體育署也將明年的亞帕運中華代表團從原本的65個名額增加到80多個，因此會組成百人代表團參與。

穆閩珠表示，扶輪社也感受社會大眾的支持，希望用更多愛心與力量灌溉，讓更多選手長成大樹，成為國際出色的運動好手，「帕運獎金金牌最高400萬元，我們希望爭取提高到800萬元，還在為這個目標努力，希望有更多潛力好手被發掘出來。」

「帕運選手的精神讓人感動，憑藉不放棄的精神，一隻手就改變自己的人生。」國際蘭馨交流協會台灣區理事許新凰表示，給予選手的助力越大，更能展現令人感動的運動精神，希望讓更多人看見帕運帶來的感動與勇氣。

穆閩珠說，除了得牌選手給予獎勵，有更多年輕值得培養的選手，也需要協助，像是這次在東京帕運男子羽球獲得第四名的方振宇，是生涯首度參賽，最初評估有進八強的能力，結果一舉打進四強，肯定是有奪牌實力的年輕好手。

還有東京帕運女子桌球銅牌主田曉雯，穆閩珠提到，田曉雯目前才22歲，還有很大培養空間，是明年亞帕運有奪牌機會的選手，且還有更多這樣具潛力的選手，讓大家一起來成為選手的後盾。

除扶輪社贊助金額外，有鑒於現在屬於疫情時代，育富大岞精材公司董事長陳青諶也贊助活氧瓶，讓選手訓練、外出比賽時，有一個方便使用的消毒器材，活氧瓶有消毒、殺菌以及除臭功能，尤其是疫情期間最重視的殺菌功能，讓選手更無後顧之憂。

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