競技疊杯／亞錦賽台北登場 首日13金、13銀入袋

台灣隊第一面金牌出現！正在台北體育館舉行的2022競技疊杯亞洲錦標賽，今天進行個人、團體預賽，同時還有2項徒手接力淘汰賽，台灣選手先後在3-6-3雙敗淘汰賽、cycle單敗淘汰賽共搶下13金、13銀、14銅，明天決賽成績更令人期待。

受到新冠肺炎疫情影響，世界競技疊杯聯會（World Sport Stacking Association，簡稱WSSA）全球67個會員國自2019亞洲盃之後，已經連續3年停辦實體國際賽事，包括一年一度的亞洲盃、世界盃，全部改成線上賽程，直到2022年由台灣嘗試重新啟動。

WSSA國際總會主席Larry Goers這次專程從美國來台見證今年的亞洲盃，他在開幕記者會上指出，各國選手期待實體賽事已久，因此台北舉辦亞洲盃具有指標性意義，即起各項國際賽事都將恢復辦理，明年世界盃在新加坡，已著手籌備，相信所有選手都很期待。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳說，2022亞洲盃9至11日在台北體育館舉行，共有8個國家與地區的選手參加，客隊尤以韓國的人數最多，實力最強，因此本屆勢必形成台韓大戰的局面，台灣占地主隊優勢，精銳盡出，希望繳出亮麗成績單。

目前女子15-16歲cycle項目世界紀錄保持人陳柏妤，昨天代表參加開幕式的女子組STACK OUT表演賽，率先奪得1個冠軍。今天除了個人、雙人、團體預賽，台灣又在2項徒手接力淘汰賽，一共拿下13金、13銀、14銅、10鐵。

整場比賽的重點在明天決賽，所有獎牌均將頒出，現場開放免費觀賽，有興趣的民眾可到台北體育館4樓觀賞。 目前女子15-16歲cycle項目世界紀錄保持人陳柏妤（右），昨天代表台灣參加2022競技疊杯亞錦賽開幕式的女子組STACK OUT表演賽，率先奪得1個冠軍。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供 Taiwan Shark隊在競技疊杯亞錦賽徒手接力14歲以下組，為台灣拿下冠軍。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供

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